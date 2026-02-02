Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甘迺迪中心 | 改名後引發退演潮 特朗普宣布關閉2年翻新

即時國際
更新時間：12:13 2026-02-02 HKT
發佈時間：12:13 2026-02-02 HKT

美國華盛頓著名的甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts），早前被改名為特朗普-甘迺迪中心（Trump Kennedy Center）後，多個團體紛紛取消演出，門票收入持續下滑。總統特朗普周一以慶祝美國建國250周年為由，宣布將關閉該中心2年，以進行翻新工程，聲稱將改造其成為世界一流的文娛及藝術表演殿堂。

7月4日起停運2年

特朗普在其社交平台Truth Social發文表示，經過一年評估，他決定將特朗普甘迺迪中心暫停營運約2年，將於7月4日關閉，並同步啟動嶄新且壯觀的改造工程。改建工作仍須董事會批准，但目前董事會成員是特朗普擔任主席後欽點的。

特朗普宣布將關閉甘迺迪中心2年，以進行翻新工程。路透社
甘迺迪表演藝術中心遭冠上特朗普名字，引發退演潮。法新社
一部關於第一夫人梅拉尼婭的紀錄片《梅拉尼婭》（Melania）剛在甘迺迪中心首映。法新社
知名作曲家格拉斯取消在甘迺迪中心的演出。美聯社
特朗強調，這是在許多專家建議下作出的決定，將把一個多年來財務和結構狀況不佳、破敗不堪的中心，改造成為世界一流的藝術、音樂和娛樂殿堂，遠勝以往。他說：「在未來許多世代，美國人都會為這座嶄新美麗的地標感到無比自豪。」

剛舉行第一夫人紀錄片首映

特朗普表示，該中心舉辦的各種娛樂活動，包括音樂會、歌劇、音樂劇、芭蕾舞劇與互動藝術，都會妨礙施工與整修進度，因此必須暫時全面關閉。

在特朗普宣布這項消息的幾天前，一部關於第一夫人梅拉尼婭的紀錄片《梅拉尼婭》（Melania）剛在這個場館首映。

不滿改名 多位藝術家取消演出

從甘迺迪中心董事會改組、特朗普擔任主席以來，已經有多位知名藝術家取消演出節目，包括音樂劇《漢彌爾頓》（Hamilton）、女高音弗萊明（Renee Fleming）及知名作曲家格拉斯（Philip Glass）等。

其中格拉斯取消他在甘迺迪中心的第15號交響曲《林肯》（Lincoln）首演活動，原因是這部作品傳達的訊息與該中心的價值觀有「直接衝突」。

自甘迺迪中心啟用以來便長年合作的華盛頓國家歌劇院（Washington National Opera），最近也宣布撤離，將演出轉至喬治華盛頓大學的禮堂舉行。

華府重要文化地標

部分人士直指主因是甘迺迪中心改名，連建築外牆上也冠上特𢈋普名字。

甘迺迪中心多年來一直是華府重要的文化地標，既是歌劇院所在地，亦為國家交響樂團的駐地。該中心的成立可追溯至1962年，時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）啟動國家文化中心籌款計畫，並在翌年遇刺後，該中心被更名為甘迺迪中心。

