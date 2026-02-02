Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日本眾議院選舉 | 執政自民黨選情持續走強 議席可望單獨過半

即時國際
更新時間：08:55 2026-02-02 HKT
發佈時間：08:55 2026-02-02 HKT

日本眾議院選舉將於2月8日舉行，《朝日新聞》發表的最新民調顯示，執政自民黨選情持續走強，有望單獨大幅過半，與聯合執政的日本維新會合計，甚至可能突破300席。這項民調於1月31日至2月1日，透過電話與網路方式對大約37萬名選民進行。

高市早苗內閣支持率微升

此外，根據共同社於1月31日、2月1日進行的全國電話民調顯示，首相高市早苗的內閣支持率為63.6%，比上次民調小幅上升0.5個百分點；不支持率為25.6%，上升0.6個百分點，整體而言幾乎持平。

相關新聞：
3大日媒民調 自民黨得票有望過半

日本眾議院選舉將於2月8日舉行，高市早苗領導的自民黨選情持續走強。美聯社
日本眾議院選舉將於2月8日舉行，高市早苗領導的自民黨選情持續走強。美聯社
高市早苗內閣支持率微升。法新社
高市早苗內閣支持率微升。法新社
日本民眾支持自民黨比率高企。法新社
日本民眾支持自民黨比率高企。法新社

在2月8日的眾議院選舉中，朝野各黨將在單一選區289席、比例代表176席，共計465席中一決高下。

《朝日新聞》上述民調指出，自民黨在單一選區議席，可能比選前的138席大幅增加，可望挑戰210席以上；比例代表方面，也可望穩固上次眾院選舉取得的60席以上，並進一步增加，合計有望大幅超越單獨過半的233席。

與維新會合計可望破300席

若與日本維新會合計，執政陣營席次甚至可能超過眾院總議席的2/3（310席）。一旦成真，即使參議院否決法案，也能在眾議院進行再表決而通過；而提出憲法修正案，也需在眾、參兩院本會議中，獲得全體議員2/3以上贊成，因此對修憲也具關鍵影響。

相較下，由在野立憲民主黨與公明黨合組的「中道改革聯合」選情低迷。調查顯示，中道在單一選區的議席，可能大幅低於選前的106席，甚至跌落至一半以下；比例代表方面同樣缺乏動能，整體恐較兩黨選前合計的167席大幅縮水。

未表態選民比例高 或現變數

反對併入中道改革聯合、由立憲民主黨前眾議員組成的「減稅日本・憂國聯合」，在部分選區有望取得議席。

但調查同時顯示，尚未明確表態投票意向的選民比例仍高，單一選區約佔4成，比例代表約3成，顯示選情仍存在變數。
  

