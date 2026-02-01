遊日注意｜日本178cm積雪釀災 多人在自家遭活埋

受到近期冬季氣壓分布的影響，日本各地頻繁傳出大雪災情。特別是在青森市，積雪深度已達驚人的178厘米，並有多位民眾因積雪而遭遇不幸事故。1月30日，一位高齡80歲的老先生被發現遭積雪掩埋於自家車棚下方，儘管緊急救出並送往醫院，最終仍宣告不治。根據日本《每日新聞》的報道，這名老先生被發現時，身旁還放置著一把雪鏟。

隔日，也就是1月31日，又有一名中年男子被發現倒臥在自家房屋的屋頂雪堆之中，經確認已明顯死亡。青森警署表示，這位54歲的農夫自當天中午起便開始進行屋頂的除雪作業。

青森氣象台進一步指出，截至2月1日下午，該地區的積雪量已觀測到高達178cm。面對嚴峻的雪災狀況，地方政府已依照災害救助相關法規，設立了「雪災」相關的諮詢服務窗口，舉凡屋頂積雪過重、家門因積雪而無法開啟等個人難以解決的問題，民眾皆可撥打電話尋求協助。

自上午8點30分開始，六條諮詢專線的電話鈴聲便此起彼落，許多民眾紛紛表示：「請務必到我家來看看情況。」然而，由於路面積雪嚴重，導致車道寬度縮減，使得公務人員在交通方面遭遇了相當大的阻礙。