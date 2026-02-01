Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣留學生札幌被捕 與日少女旅館見面涉施暴

即時國際
更新時間：19:18 2026-02-01 HKT
發佈時間：19:16 2026-02-01 HKT

在日本，一名32歲台灣留學男大生1月31日在北海道札幌與一名10多歲的少女網友首次見面，2人相約赴旅館客房。未料，在旅館因不明原因發生爭執，台男涉嫌推倒少女。少女報案後，台男遭當地警方逮捕，該男子聲稱，「因為自衛才推了她，結果她跌倒」。

日本北海道警方證實，一名來自台灣、居住於日本的32歲男性大學生，涉嫌毆打一名女網友，昨以涉嫌暴行罪遭警方當場逮捕。

《日本新聞網》（NNN）報道，當地警方表示，這名男子於1月31日下午約3時，在札幌市中央區一旅館的客房內，涉嫌對一名居住於札幌市東區、不到20歲的一名女性施暴，包括抓住對方肩膀、並將其推倒在地，警方接報後，立即將其逮捕。

警方指出，當天下午3時30分左右，一名女子向警方報案稱「遭到暴力對待，雙方發生爭執」，警方隨即趕赴現場處理。警方調查證實，涉案男子與女子是透過社交媒體認識，當天原本約好見面，但過程中因不明原因發生爭執，最終演變為肢體衝突。

對此，男子在接受警方訊問時否認指控，他表示，「我是為了保護自己才推了她一下，結果她自己跌倒了。」警方指出，目前仍在釐清當時雙方的互動過程與事發經過，並將進一步調查是否涉及其他違法行為，至於台灣男子的姓名，警方並未披露。

