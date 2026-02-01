Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

日狠母持刀殺子女 8歲仔浴血跑出求救 4歲女昏迷命危

更新時間：18:44 2026-02-01 HKT
發佈時間：18:41 2026-02-01 HKT

日本東京武藏野市今天發生一宗家庭暴力案件，一名母親在住家持刀刺傷2名年幼子女，其中約4歲的女童傷勢嚴重，目前仍處昏迷狀態，另一名8歲男童渾身是血向鄰居求救，鄰居連忙報案。警方已在現場附近依殺人未遂嫌疑，逮捕一名40多歲婦人，正在調查詳細狀況。

綜合《日本新聞網》（NNN）及日本放送協會（NHK）報道，日本警方證實，1日下午約3時，接獲一名居住在東京武藏野市女子報警，稱一名住在附近、滿身是血的8歲男童逃到她家，聲稱被母親刺傷。警方獲報前往現場後，在男童家發現一名年約4歲的女童，身上多處刀傷，已陷入昏迷，情況危急，緊急送往醫院搶救，屋內另有一名應是母親的女子，頸部也有受傷情形。

日警指出，成功逃出屋外的約8歲男童與這名女子，目前均無生命危險。警方根據現場狀況研判，該名女子涉嫌刺傷2名幼童、企圖將他們殺害，已依殺人未遂罪嫌將其逮捕，並進一步釐清行兇動機與事發經過。

報道指，該案發地點位於JR武藏境站以北約1.5公里的住宅區，周邊環境單純，事件發生後引發當地居民十分震驚。難以置信，警方正持續調查相關細節。
 

