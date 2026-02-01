Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗「甩底」電視節目 拉票遇熱情民眾握手受傷

即時國際
更新時間：13:27 2026-02-01 HKT
發佈時間：13:27 2026-02-01 HKT

日本首相高市早苗臨時取消1日早上參加NHK電視台的政論節目，原因是在競選活動民眾太熱情，握手時拉傷了手部。

綜合日媒報道，高市早苗原定今早參加NHK電視台的政論節目，但臨時缺席。主持人伊藤雅之解釋，高市是因手臂在31日出席競選活動時，因握手的民眾大熱情而拉傷，需要接受治療。

高市早苗因手部受傷缺席電視論政節目。美聯社

代替高市出席節目的政策調查會代理會長田村典久表示，高市在競選活動開始前就有感到些許疼痛，競選期間與選民握手、進行各種活動，似乎加重了手的負擔。並代替高市為其缺席的狀況表達歉意。

高市也在事後於社群媒體表示，昨天在競選活動上與熱情的民眾握手時，手被用力拉扯因此受傷。她解釋，自己患有慢性類風濕性關節炎，手腫了起來，不過當下已有塗藥包紮做處理。高市也向關心自己傷勢的網友表達感謝。

 

