美國總統特使威特科夫表示，他周六（31日）在佛羅里達州與俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫舉行會談，討論推動俄烏衝突和平解決相關事宜，形容會談「富有成效且具建設性」。

俄方表達實現和平的意願

威特科夫亦在社交媒體發文指，會談內容令人鼓舞，俄方表達了致力於實現和平的意願，並感謝美方在促和方面所作努力。他透露，美國財政部長貝森特、美國總統特朗普的女婿庫什納，以及美國總務管理局聯邦採購服務專員格林鮑姆亦有參與當天的會談。

據俄羅斯塔斯社報道，會談在佛州邁阿密市舉行。德米特里耶夫是俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表，同時兼任俄羅斯直接投資基金總裁。他在會後於社交媒體發文表示，俄美雙方圍繞和平解決烏克蘭危機等議題進行了建設性討論，並稱在經濟工作組框架下的交流同樣取得積極成果。

美俄代表佛州會談推動俄烏衝突和平解決 雙方稱會談具建設性。路透社資料圖片

報道指出，德米特里耶夫此前已多次與威特科夫等美方代表就結束俄烏衝突的外交進程進行接觸。去年12月28日，俄羅斯總統普京與美國總統特朗普通電話，雙方同意成立安全工作組和經濟工作組，在相關框架下繼續推動烏克蘭危機的和平解決。

此外，由俄羅斯、美國和烏克蘭三方代表組成的安全問題工作組已於1月23日至24日在阿聯酋首都阿布扎比舉行首次三方會談。根據各方公布的消息，新一輪三方會談計劃於2月1日在阿布扎比舉行。