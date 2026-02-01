伊朗局勢 | 伊朗最高領袖顧問：「談判架構正在逐步形成」 

伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼31日晚在社群媒體上發文，稱「談判架構正在逐步形成」，國際媒體普遍解讀為伊朗與美國的談判。

拉里賈尼在社交平台X上，以波斯語寫上「與人為製造的媒體戰氛圍相反，談判架構正在逐步形成」。新華社指，國際媒體普遍將拉里賈尼的發文解讀為，伊朗朝著與美國開始談判的方向取得進展。

美媒引述消息人士稱，總統特朗普可能授權美軍最快於本周末對伊朗發動軍事行動。路透社

美國獨立新聞網站Drop Site News早前引述多名消息人士報道，美國軍方高層官員已向美國在中東的一個重要盟友通報，指總統特朗普可能授權美軍最快於本周末對伊朗發動軍事行動。報道稱，若美方決定採取行動，攻擊或於周日（2月1日）展開，目標包括伊朗周邊的核設施、彈道導彈基地及其他軍事設施，並可能針對伊朗領導層發動所謂「斬首式」打擊，最終目標是削弱伊朗革命衛隊（IRGC）的領導及能力，推動政權更迭。

美國總統特朗普則於周五（30日）表示，伊朗希望與美國達成協議，他已向伊朗方面傳達達成協議的最後期限。特朗普當天在白宮簽署行政命令時回應媒體提問，證實已就期限問題與伊朗方面溝通，但未有透露具體時間表，僅稱「只有他們自己知道」。