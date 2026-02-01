Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 伊朗最高領袖顧問：「談判架構正在逐步形成」 

即時國際
更新時間：03:17 2026-02-01 HKT
發佈時間：03:17 2026-02-01 HKT

伊朗最高國家安全委員會秘書、最高領袖顧問拉里賈尼31日晚在社群媒體上發文，稱「談判架構正在逐步形成」，國際媒體普遍解讀為伊朗與美國的談判。

拉里賈尼在社交平台X上，以波斯語寫上「與人為製造的媒體戰氛圍相反，談判架構正在逐步形成」。新華社指，國際媒體普遍將拉里賈尼的發文解讀為，伊朗朝著與美國開始談判的方向取得進展。

美媒引述消息人士稱，總統特朗普可能授權美軍最快於本周末對伊朗發動軍事行動。路透社
美媒引述消息人士稱，總統特朗普可能授權美軍最快於本周末對伊朗發動軍事行動。路透社

美國獨立新聞網站Drop Site News早前引述多名消息人士報道，美國軍方高層官員已向美國在中東的一個重要盟友通報，指總統特朗普可能授權美軍最快於本周末對伊朗發動軍事行動。報道稱，若美方決定採取行動，攻擊或於周日（2月1日）展開，目標包括伊朗周邊的核設施、彈道導彈基地及其他軍事設施，並可能針對伊朗領導層發動所謂「斬首式」打擊，最終目標是削弱伊朗革命衛隊（IRGC）的領導及能力，推動政權更迭。

相關新聞：伊朗局勢 | 傳美軍已通知中東盟友 特朗普最快周日攻擊伊朗 擬斬首領導層

美國總統特朗普則於周五（30日）表示，伊朗希望與美國達成協議，他已向伊朗方面傳達達成協議的最後期限。特朗普當天在白宮簽署行政命令時回應媒體提問，證實已就期限問題與伊朗方面溝通，但未有透露具體時間表，僅稱「只有他們自己知道」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
失婚艷星極度誘惑 生日片風騷撥髮疑迎第二春 短裙彎腰失守露底洩春光
影視圈
9小時前
長者平價北上路線爆紅！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
長者樂悠咭平價北上路線！$2旺角直達深圳皇崗口岸 神速不用1小時
生活百科
2026-01-30 14:26 HKT
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
新晉甜心歌手無預警宣布停工 健康告急貼入院相稱積極配合治療 疑因壓力大左耳曾失聰
影視圈
11小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
六合彩｜$3600萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
6小時前
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
黃金白銀史詩式暴瀉 單日洗倉大跌36% 三大因素致跌勢加劇 「續為過山車行情做準備」
投資理財
16小時前
巴黎警方搗破針對華人搶劫集團拘11人。（資料圖片）
全國人大代表巴黎寓所失竊 賊人扑頭搶6500萬港元名錶珠寶
即時國際
8小時前
黃大仙連鎖酒家激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
黃大仙連鎖酒樓激抵優惠！早午茶點心$6.8起 下午茶送甜品 晚市免茶芥加一
飲食
13小時前
金價暴跌｜有市民認為價格未見底 暫不急於入市 若再回落會考慮增持
金價暴跌｜有市民認為價格未見底 暫不急於入市 若再回落會考慮增持
社會
7小時前
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
TVB上位男星北上吸金挑戰體能極限 5天趕拍65集短劇陷「循環地獄」 揭做男一辛酸：精神身體很累
影視圈
7小時前