日本去年旅客數創新高　12月中國客較2024年同期大減47%

即時國際
更新時間：16:37 2026-01-31 HKT
發佈時間：16:37 2026-01-31 HKT

日本出入國在留管理廳（簡稱入管廳，類似出入境管理局）初步估計，2025年全年約4243萬人次進入日本，創下新高。入管廳分析，這跟日圓貶值與國際線航班增加有關。

共同社報道，這個數字比自統計以來最高的2024年多出約565萬人次，同時寫下1950年開始統計以來新高。

入管廳昨天發布這項數據，若扣除持有中長期居留簽證者入境的人，2025年新入境日本的外國人達3918萬人。

從國家或區域區別新入境的人數，韓國最多，達923萬人，中國約722萬人居次，台灣約639萬人排第三，這些數據包含持有短期居留、留學、技能實習簽證的人。

其中，2025年中國旅客新入境日本的人數，較2024年增加3成多，2025年1月到11月較2024年同期多，不過2025年12月則比2024年同期大減47%。

共同社推測，這跟日本首相高市早苗去年在國會有關「台灣有事」的答辯激怒北京當局，並使中日關係惡化有關。

