美參議院通過撥款協議 政府仍無法避免短暫停擺

即時國際
更新時間：13:48 2026-01-31 HKT
發佈時間：13:48 2026-01-31 HKT

美國東部時間1月31日凌晨零時起，美國聯邦政府多個部門要暫時停擺。儘管參議院在資金耗盡幾小時前通過多個部門剩餘財年的撥款法案，但由於眾議院審議通過法案仍需時間，這些部門仍出現短暫的資金中斷，陷入「技術性停擺」。

周五晚，參議院以71票贊成、29票反對通過撥款法案，隨後該法案將送交眾議院審議。但聯邦政府多個部門的運轉資金30日耗盡，而眾議院正在休會，預計要到2月2日才復會，無法在資金耗盡前批准該撥款法案，因此政府局部停擺不可避免。這將是去年美國聯邦政府經歷創紀錄停擺以來，再次陷入局部停擺，但這次關門只會維持短暫時間。

參議院通過的5項撥款預算將為聯邦政府大部分部門提供資金。法新社
在本月2名美國公民在明尼蘇達州被聯邦執法人員在執法行動中開槍打死後，共和黨與民主黨在移民執法問題上分歧加劇。法新社
眾議院若下周通過撥款 資金料日內恢復

如果眾議院如預期在下周初通過該方案，資金將在數天內恢復。然而，若停擺持續超過幾天，數萬名聯邦員工將面臨無薪假或無薪工作的風險，直到資金恢復。

參議院通過的5項撥款預算將為聯邦政府大部分部門提供資金，直至9月30日本財政年度結束，但不包括給國土安全部的資金。國土安全部資金被拆分出來並將按現有水平延長兩周，以便兩黨和白宮繼續就改進該部門運作進行談判。

按慣例，美國國會每年需通過12項撥款預算。此前國會已經通過6項撥款預算。

歷來最長停擺達43天

在本月2名美國公民在明尼蘇達州被聯邦執法人員在執法行動中開槍打死後，共和黨與民主黨在移民執法問題上分歧加劇。參議院29日在程序性投票中未能推進已獲眾議院通過的政府撥款法案。隨後，兩黨以及白宮就避免政府停擺進行緊張談判。

近年來，隨著共和、民主兩黨的政治對立加劇，美國聯邦政府多次陷入停擺危機。2025年11月12日，美國歷史上時間最長的一次聯邦政府停擺在持續43天後終於結束。

