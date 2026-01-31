日茨城縣山林驚現中國女屍 頸部皮膚剝落肋骨骨折 疑遭勒斃

日本茨城縣筑波市山區驚傳命案，當地警方本周二（27日）在一處山林發現一具中國籍女屍，死者失蹤已一個多月，被發現時頸部等皮膚出現剝落，除了肋骨骨折外，還有疑似窒息的跡象，懷疑遭到勒斃，目前正全力展開搜查。中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死因，將為死者親屬提供必要領事保護與協助。

共同社引述警方消息說，死者現年54歲，居住在茨城縣土浦市，從事個體經營。死者雖然衣著完整，但腳上卻沒有穿鞋，懷疑遭人棄屍。司法解剖結果顯示，死者死亡時間約為數周前，死因尚未確定。警方說，遺體被發現時右側肋骨骨折，頸部皮膚存在損傷痕跡。警方認為存在他殺可能，正在展開調查。

茨城縣筑波市山區驚傳命案。維基網站

中國駐日本大使館表示，已要求日本警方盡快查明死者的死因。美聯社

分居丈夫報案 指死者失聯

警方透露，去年12月22日，死者分居丈夫報案，聲稱一直無法與分居妻子聯絡，甚至親自到她居住的公寓按電鈴都沒有反應，擔心發生意外，警方隨後於12月25日列為失蹤案。

警方確認，死者最後一次被看到是去年12月20日，當時她在茨城縣內一家零售店購物。

警方透過監視器追查，終於在本月27日於筑波市上菅間的山林內、距離道路約5米處發現死者。當時她倒臥在地面，身上穿著長袖夾克與內衣褲，但腳上並未穿鞋，周邊也找不到皮包、錢包等隨身財物，而手機則被留在家中。

超市購物後人間蒸發

警方周五（30日）公布司法解剖結果，指出死者的死因雖然尚無法百分之百確定，但頸部等處有疑似窒息的跡象，且身體右側肋骨骨折、皮膚有脫落情況，死後時間推估已達數周。

由於死者住家大門深鎖，室內也沒有被翻動或財物失竊的跡象，但遺體被棄置於山林且有明顯外傷，茨城縣警土浦署與搜查一課認定這是一宗殺人案，已成立搜查本部。

警方研判，死者可能在去年底購物完成後的返家途中或隨後不久出事。目前警方正針對死者最後行蹤與生前的人際關係進行深入調查，以釐清確切死因與兇手動機。