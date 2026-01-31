Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

古特雷斯：聯合國面臨財政崩潰 資金或7月前耗盡

聯合國秘書長古特雷斯警告，由於未繳會費不斷累積，聯合國的資金可能在7月前耗盡，令這個全球機構正面臨「迫在眉睫的財政崩潰」。據報，目前拖欠會費總額高達15.6億美元（121.43億港元）。

拖欠會費逾120億

古特雷斯在一封致各國常駐聯合國代表的信中寫道：「這場危機正在加深，威脅項目執行，並帶來財政崩潰的風險。而且在不久的將來，情況還將進一步惡化。」

目前，美國是聯合國會員國最大欠費國。新華社
他在信中指出，除非所有會員國全面、按時履行其繳費義務，否則會員國必須從根本上改革財務規則，以防止迫在眉睫的財政崩潰。

美國欠款最多

目前，美國是聯合國會員國最大欠費國。聯合國方面稱，自美國總統特朗普去年1月上任以來，美國幾乎停止支付會費，至今仍有2024年的欠款未結清。今年1月，聯合國秘書長副發言人哈克證實，美國仍未向聯合國繳納拖欠會費。

哈克指，古特雷斯曾反覆闡明，會員國拖欠會費以及聯合國需按規定將未執行預算款項返還會員國帶來的問題。目前，這兩個因素疊加，導致聯合國財政狀況不可持續。

哈克說，儘管去年150多個會員國繳納了會費，但目前拖欠會費總額仍高達15.6億美元，較前年增加一倍。他警告說，只要上述兩個問題持續存在，聯合國就面臨資金枯竭的現實風險。

