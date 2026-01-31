愛潑斯坦檔案 | 含FBI表格 指控特朗普強姦13歲少女

美國司法部副部長布蘭奇周五（30日）公布司法部已完成對愛潑斯坦案相關文件的審查，陸續公佈剩餘文件，總計超過300萬頁，其中包含2000多段視頻和18萬張圖片。而在最新發布的文件中，包含一份聯邦調查局（FBI） 表格，詳述一名匿名為Jane Doe的女子指控特朗普，在她13歲時強姦她。這名匿名指控者先前曾對特朗普提出訴訟，但後來撤訴，而最後一次撤訴是在2016年大選前夕。

包括強姦在內，FBI文件詳述特朗普涉嫌多次虐待Jane Doe，文件指出，愛潑斯坦聲稱是特朗普奪走了她的貞操，並且還提到了這名女孩被強姦一事。這些描述與Jane Doe在2016年提出的訴訟中的指控相符。但特朗普先前否認這位女子的指控。而司法部強調：「這次發布可能包含捏造或虛假提交的圖像、文件或影片，因為所有公眾提交給 FBI的內容，只要符合該法就會納入。」

Jane Doe原定2016年11月在洛杉磯舉行記者會，但突然取消。當時擔任她律師的布倫（Lisa Bloom）說，客戶因太害怕，以致不敢露面。不過，布倫周五說，她已不再是這名女子的律師，並拒絕置評。

文件提商務部長圖訪愛潑斯坦私人島

另一方面，公開的電子郵件顯示，現任商務部長盧特尼克聲稱，與愛潑斯坦斷絕往來多年後，仍透過中間人，打算與對方會面。此外。文件揭露，盧特尼克與愛潑斯坦的關係比先前所知更深。盧特尼克曾是愛潑斯坦在紐約的鄰居，但他在去年10月的一次訪談中說，他與妻子早在2005年左右便對愛潑斯坦感到極度「厭惡」，甚至決定「再也不與那個噁心的人共處一室」。

然而，周五發布的文件卻推翻了這說法，顯示盧特尼克在2005年後，數度尋求與愛潑斯坦會面或通話，甚至在愛潑斯坦2008年認罪，坦承為賣淫招募未成年人後，依舊如此，甚至計畫於2012年12月與妻子及子女一同前往愛潑斯坦的私人島嶼參加一場午餐聚會。