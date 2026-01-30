伊斯蘭教法｜印尼情侶婚外性行為兼飲酒受鞭140下 女哭着捱打昏厥倒地

印尼亞齊省一對情侶因婚外性行為及飲酒，違反伊斯蘭教法，分別被判破記錄的140下鞭刑。兩人周四公開受刑，其中女方哭着受鞭，行刑後倒地，由警員抬上救護車。

根據亞齊的伊斯蘭刑事法典，婚外性行為可判處鞭刑100下，飲酒則可判處鞭刑40下。

亞齊省是印尼唯一一個實施伊斯蘭教法的省份。AP

據報道，該名21歲女子由3名女職員輪流鞭打，她哭着受刑，最後昏倒，被女警直接由台上抬去救護車。

除了這對情侶，還有另外4人一同受刑，當中包括一名伊斯蘭警察部隊的警員。該警員被發現在女伴家中2人獨處，過於親近，各被判鞭23下，男警遭炒魷。

印尼人以穆斯林佔多數，但亞齊的唯一實行伊斯蘭教法的省份，對許多違法行為處以公開鞭刑。

印尼人權組織Kontras的亞齊協調員胡斯納（Azharul Husna）表示，鞭刑沒有受到適當的監管，圍繞此類懲罰的規定應予以「改進」，並應在人們受刑後為他們提供支援。