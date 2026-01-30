Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普提名沃什出任聯儲局主席

即時國際
更新時間：19:58 2026-01-30 HKT
發佈時間：19:58 2026-01-30 HKT

特朗普發文宣布，提名沃什（Kevin Warsh）出任美國聯儲局主席。

沃什現任胡佛研究所謝潑德家族傑出客座經濟學研究員，以及史丹福大學商學院講師，同時也是杜肯家族辦公室與美國對衝基金經理、億萬富豪斯坦利·德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）的合伙人。他持有史丹福大學文學學士學位及哈佛法學院法學博士學位，在經濟學與金融領域開展了廣泛研究。

在加入聯儲局理事會前，他於2002年至2006年擔任總統經濟政策特別助理兼白宮國家經濟委員會執行秘書。此前，他在紐約摩根士丹利併購部門擔任副總裁兼執行董事。

特朗普表示，他與沃什相識很長時間，堅信他將成為史上最傑出的聯儲局主席之一，或許是最出色的一位。特朗普寫道：「他不僅具備一切所需資質，更擁有領袖氣質，絕不會令大家失望。祝賀凱文！」

