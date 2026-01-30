Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美防長：軍隊就緒只等特朗普下令 傳考慮複合選項對伊朗動武

即時國際
更新時間：14:37 2026-01-30 HKT
發佈時間：14:37 2026-01-30 HKT

美國國防部長赫格塞思周四（29日）明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統特朗普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

隨著美軍在中東地區的軍事力量大規模集結，特朗普在周四的內閣會議上，特別點名赫格塞思針對伊朗局勢進行說明。赫格塞思對此展現高度信心，強調軍方已進入待命狀態，將全力配合白宮的戰略部署。

相關新聞：
伊朗局勢 | 美10艘軍艦部署中東 伊朗警告若美發動攻擊 即襲美軍基地及航母

「林肯號」已部署中東。法新社
「林肯號」已部署中東。法新社
「林肯號」上部署各款戰鬥機。法新社
「林肯號」上部署各款戰鬥機。法新社

赫格塞思說：「他們（伊朗）不應該追求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，我們都將做好準備、達成任務。」

赫格塞思展現戰鬥氣息

值得注意的是，赫格塞思在發言中特別使用了「戰爭部」一詞，這也是特朗普政府私下對國防部的非正式改稱，展現出高度的戰鬥氣息。

多名美方官員透露，特朗普已收到一份「擴充版」對伊朗動武選項清單，目標是進一步破壞伊朗的核子與導彈設施，或削弱伊朗最高領袖的權力。

《紐約時報》引述官員們透露，特朗普擬對伊朗採取的策略某種程度與之前對付委內瑞拉的做法類似。當時美國在委內瑞拉近海集結部隊長達數月作為施壓行動一環，試圖逼委國總統馬杜羅主動下台，威嚇無效後今年1月3日動手突襲並逮捕馬杜羅夫婦。

派地面部隊風險最高

一名美方官員指出，特朗普及核心幕僚十分清楚，任何針對伊朗的行動，都將比對委內瑞拉困難得多，因此特朗普仍在權衡各種選項；官員透露，這些選項可能會同時展開，或以不同組合的方式執行。

其中風險最高的選項是秘密派遣美軍特戰部隊摧毀去年6月空襲後倖存的剩餘伊朗核子計畫。美軍長期以來一直針對這類任務演練，包括潛入伊朗等國家，鎖定核設施或其他高價值目標。

但特朗普過去對派遣地面部隊一向持保留態度，並多次提及1980年總統卡特時期營救伊朗人質事件失敗為前車之鑑。

以色列力推聯手空襲

另一選項則是對伊朗軍事與其他高層領導等目標發動連串打擊，製造足以動搖政權的混亂局勢，進而為伊朗安全部隊或其他勢力創造條件，將現年86歲的最高領袖哈梅內伊趕下台。但在此方案若最高領袖被拔除，究竟由誰接掌政權或繼任者會否更願意與美國交涉，均不明朗。

以色列則力推第3種選項：與美國聯手再度空襲，打擊伊朗彈道導彈計畫。情報官員指出，在去年6月與以色列為期12天的戰爭後，伊朗很大程度已完成重建導彈力量。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
22小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
6小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
巴拿馬法院裁定長和兩港口合同違憲 公司反撃：裁決有違誠信 令人不齒
股市
1小時前
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
9小時前
上環兩男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
上環兩日籍男遭當街劫走逾5千萬日圓 警追緝兩匪
突發
4小時前
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
「辦公室內呻吟」片瘋傳 新加坡企業創辦人疑與女下屬激戰 遭公司除名
即時國際
5小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT