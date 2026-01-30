美防長：軍隊就緒只等特朗普下令 傳考慮複合選項對伊朗動武

美國國防部長赫格塞思周四（29日）明確表示，美軍已在中東地區完成大規模集結，隨時準備執行總統特朗普對伊朗的任何決定，核心目標就是徹底阻斷德黑蘭當局發展核武的任何可能。

隨著美軍在中東地區的軍事力量大規模集結，特朗普在周四的內閣會議上，特別點名赫格塞思針對伊朗局勢進行說明。赫格塞思對此展現高度信心，強調軍方已進入待命狀態，將全力配合白宮的戰略部署。

相關新聞：

伊朗局勢 | 美10艘軍艦部署中東 伊朗警告若美發動攻擊 即襲美軍基地及航母

「林肯號」已部署中東。法新社

「林肯號」上部署各款戰鬥機。法新社

赫格塞思說：「他們（伊朗）不應該追求核子能力。無論總統對戰爭部有何期待，我們都將做好準備、達成任務。」

赫格塞思展現戰鬥氣息

值得注意的是，赫格塞思在發言中特別使用了「戰爭部」一詞，這也是特朗普政府私下對國防部的非正式改稱，展現出高度的戰鬥氣息。

多名美方官員透露，特朗普已收到一份「擴充版」對伊朗動武選項清單，目標是進一步破壞伊朗的核子與導彈設施，或削弱伊朗最高領袖的權力。

《紐約時報》引述官員們透露，特朗普擬對伊朗採取的策略某種程度與之前對付委內瑞拉的做法類似。當時美國在委內瑞拉近海集結部隊長達數月作為施壓行動一環，試圖逼委國總統馬杜羅主動下台，威嚇無效後今年1月3日動手突襲並逮捕馬杜羅夫婦。

派地面部隊風險最高

一名美方官員指出，特朗普及核心幕僚十分清楚，任何針對伊朗的行動，都將比對委內瑞拉困難得多，因此特朗普仍在權衡各種選項；官員透露，這些選項可能會同時展開，或以不同組合的方式執行。

其中風險最高的選項是秘密派遣美軍特戰部隊摧毀去年6月空襲後倖存的剩餘伊朗核子計畫。美軍長期以來一直針對這類任務演練，包括潛入伊朗等國家，鎖定核設施或其他高價值目標。

但特朗普過去對派遣地面部隊一向持保留態度，並多次提及1980年總統卡特時期營救伊朗人質事件失敗為前車之鑑。

以色列力推聯手空襲

另一選項則是對伊朗軍事與其他高層領導等目標發動連串打擊，製造足以動搖政權的混亂局勢，進而為伊朗安全部隊或其他勢力創造條件，將現年86歲的最高領袖哈梅內伊趕下台。但在此方案若最高領袖被拔除，究竟由誰接掌政權或繼任者會否更願意與美國交涉，均不明朗。

以色列則力推第3種選項：與美國聯手再度空襲，打擊伊朗彈道導彈計畫。情報官員指出，在去年6月與以色列為期12天的戰爭後，伊朗很大程度已完成重建導彈力量。