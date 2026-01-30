Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

東京街頭劫案 | 3匪伏擊運鈔5人 劫走4.2億日圓 原準備運往香港

更新時間：13:45 2026-01-30 HKT
發佈時間：13:45 2026-01-30 HKT

日本東京台東區周四（29日）晚發生街頭搶劫案，3名日本人和2名中國人在運送高達4.2億日圓（約2117.8萬港元）現金時，突然遭到3名男子伏擊並噴灑胡椒噴霧，隨後裝滿現金的3個行李箱當街被搶去。據報5人從事將日幣兌換港幣的工作，受人委託要將現金運送至羽田機場，準備運到香港。數小時後，羽田機場停車場亦發生同類事件，一名年約50歲日籍男子攜帶裝有約1.9億日圓現金行李箱，他報警稱自己被噴灑胡椒噴霧，對方為3人團夥，未搶走任何財物便駕車離去。目前警方認為這2宗案件犯罪手法類似，正全力追緝在逃的3名嫌犯。

噴灑胡椒噴霧犯案

據警視廳稱，2宗案件受害者均表示原計劃將現金從羽田機場帶去香港，認為兩案相關。首宗案件於晚上9時30分左右發生，地點位於台東區東上野JR御徒町站附近路上，當時年齡介乎20多歲至40多歲的5名日本籍與中國籍男女，正準備將裝有4.2億日圓現金的3個行李箱搬運上車，途中遭到襲擊。

東上野JR御徒町站附近路上發生強搶案，遭劫走4.2億日圓。維基網站
東京街頭發生罕見劫案。法新社
逃逸中撞傷1名男子

3名賊人突然現身，並對其中一名40多歲的中國籍男子噴灑胡椒噴霧，隨後迅速奪走行李箱。其中一名嫌犯身高約1.7米，案發時身穿黑色上衣、長褲並佩戴針織帽，3人得手後隨即駕車逃離現場。

3名賊人隨後駕車逆行逃逸，離案發現場約100公尺外的街頭，一名50多歲男子遭一輛車撞到，臉部受輕傷，肇事車輛逃逸。附近發現一輛棄置的藍色汽車，警方認為3名賊人在逃逸過程中涉嫌肇事，之後換車繼續逃跑。

羽田機場停車場爆類似案件

在30日凌晨零時10分左右，羽田機場第3航廈停車場也發生類似案件。一名50多歲男子停好車要下車時，遭一輛白色車內3名男子噴射胡椒噴霧，車上裝有1.9億日圓（957.5萬港元）的行李箱未被搶走，男子眼睛受傷。

受害男子表示，他跟3名一起經營貨幣兌換業務的朋友準備要把錢帶到海外。警視廳認為這2宗案件犯罪手法類似，同樣是3人組，應有關連，正展開調查。

