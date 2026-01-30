特朗普簽署行政命令 威脅對供油古巴國家加徵關稅

美國總統特朗普周四（29日）簽署行政令，援引《國際緊急經濟權力法》，指古巴政府是對美國國家安全構成「異常威脅」，威脅對古巴提供石油國家的輸美商品加徵關稅。

白宮說，這項行政命令在於保護美國國家安全與外交政策，以免受古巴政權惡意行動與政策的威脅。

古巴近年來經歷嚴重的燃料短缺。美聯社

特朗普在白宮簽署行政命令，威脅對供油古巴國家加徵關稅。美聯社

指古巴對美構成異常威脅

這將增加對古巴的壓力，行政命令部分內容寫道：「對於直接或間接向古巴銷售或以其他方式向古巴提供任何石油的外國產品進口商品，可能會徵收額外的預估價值關稅。」

該命令援引《國際緊急經濟權力法》，並稱古巴政府是對美國國家安全的「異常威脅」，指古巴政權與多個敵對國家、跨國恐怖組織及敵對美國的惡意勢力結盟並提供支持，包括俄羅斯、中國、伊朗，以及哈馬斯和真主黨等激進組織。

古巴自1962年起大部分時間處於美國禁運之下，直到最近大部分石油都來自委內瑞拉。

墨西哥續向古巴供油

但自委內瑞拉總統馬杜羅被美軍抓捕及押到紐約受審後，特朗普掌控了委國石油產業，並揚言在無協議的情況下，停止對古巴的石油運輸。

古巴近年來經歷嚴重的燃料短缺，影響其電網，並使居民遭遇廣泛的停電。

另一個拉丁美洲國家墨西哥持續向古巴供應石油，總統辛鮑姆本周早前否認她已停止向古巴運送石油的報道。