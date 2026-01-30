特朗普社交平台將威脅打擊伊朗帖文置頂 美媒：研展開空襲

美東時間1月29日，美國總統特朗普在公開平台上置頂了他威脅打擊伊朗的帖文，令人聯想到美軍對伊朗的打擊行動一觸即發。據美媒報道，特朗普政府正考慮對伊朗展開猛烈空襲，選項包括直接攻擊伊方領導人或安全官員。而伊朗方面則警告，一旦受到襲擊，會以史無前例的手段還擊。

特朗普警告下輪打擊更慘烈

特朗普在社媒上稱，一支龐大的艦隊正駛向伊朗，其規模甚至超過了派往委內瑞拉的艦隊，希望伊朗能盡快回到談判桌，達成不擁核協議。特朗普還警告，如果伊朗不願達成協議，美國下一次對伊朗的襲擊將較去年夏天、美軍襲擊伊朗核設施那次「慘烈得多」。

在大量美軍集結在該地區之際，特朗普在一次內閣會議上要求赫格塞斯就此局勢發表評論。赫格塞斯表示，美國軍方將做好準備，執行特朗普對伊朗做出的任何決定，以確保德黑蘭不會尋求發展核武器能力。

據報美向伊朗提三要求

《紐約時報》報道，美歐官員在談判中向伊朗提出了三項要求：永久停止一切鈾濃縮活動；限制其彈道飛彈的射程和數量；停止對中東代理組織的一切支持。

路透社及CNN引述消息人士稱，特朗普正在考慮的選項包括空襲伊朗領導人和安全官員，以及襲擊伊朗核設施和政府機構，但尚未做出最終決定。

路透社指，伊朗早前大規模鎮壓反政府示威後，特朗普正考慮打擊美方眼中要為暴力鎮壓示威行動負責的指揮官與機構，盼藉此提升示威者攻佔政府與安全部門大樓能力的信心。

美國官員周三稱，目前在中東的美國軍艦總數為10艘，其中包括「林肯號」航母攻擊群，該艦隊配備3艘驅逐艦及F-35C隱形戰機，另外有6艘美國軍艦在該地區執行任務，包括3艘驅逐艦與3艘瀕海戰鬥艦。

沙姆哈尼周三（28日）晚在X平台用英語、希伯來語等多種語言發文說，所謂美國將採取「有限打擊」的說法是一種「幻覺」，伊朗將把任何來自美國的軍事行動視為戰爭的開始，並立即實施全面且空前的反擊，目標是「特拉維夫的心臟」和所有支持侵略的相關方。