特朗普社交平台將威脅打擊伊朗帖文置頂 促談判否則「下次襲擊更慘烈」

美東時間1月29日，美國總統特朗普在公開平台上置頂了他威脅打擊伊朗的帖文。

特朗普在帖文寫道：「一支龐大的艦隊正駛向伊朗。它行動迅速，氣勢磅礴，目標明確。這支艦隊規模更大，由強大的亞伯拉罕·林肯號航空母艦領銜，其規模甚至超過了派往委內瑞拉的艦隊。與對付委內瑞拉一樣，這支艦隊隨時準備就緒，隨時準備並有能力迅速完成其任務，必要時甚至會訴諸武力。」

特朗普續指，希望伊朗能夠儘快回到談判桌前，達成協議，否則「下一次襲擊將會更加慘烈！」

特朗普在帖文警告，一支龐大的艦隊正駛向伊朗。美國海軍網站/示意圖

美國國防部長赫格塞斯週四表示，美國軍方將做好準備，執行特朗普總統對伊朗做出的任何決定，以確保德黑蘭不會尋求發展核武器能力。

在大量美軍集結在該地區之際，特朗普在一次內閣會議上要求赫格塞斯就此局勢發表評論。「他們不應尋求發展核能力。我們將做好準備，落實總統對戰爭部的所有期望，」赫格塞斯說。美國官員表示，特朗普正在評估各種方案，但尚未決定是否對伊朗發動打擊。