特朗普：下周公布聯儲局主席提名人選 利率應減2至3厘

即時國際
更新時間：05:17 2026-01-30 HKT
發佈時間：05:17 2026-01-30 HKT

美國總統特朗普29日舉行的內閣會議上表示，他將在下周公布美國聯聯儲局下任主席的提名人選。他又表示，利率應比現在降低2至3個百分點。

特朗普當天早些時候在社交媒體上批評聯儲局主席鮑威爾再次拒絕降息，並聲稱美國利率應該在世界上處於最低水平。

特朗普還稱，美聯儲下一任主席將「幹得不錯」，美聯儲局目前利率「高得不可接受」。

聯儲局28日結束為期兩天的貨幣政策會議，宣布將聯邦基金利率目標區間維持在3.5%至3.75%之間不變。

鮑威爾在特朗普首個總統任期內被提名為美聯儲主席，於2018年2月上任，後在拜登政府時期獲得提名連任，其任期將於今年5月15日結束。

特朗普多次因美聯儲貨幣政策公開批評鮑威爾，並威脅解除鮑威爾職務。

根據美國法定程序，聯儲局主席由美國總統提名人選，經國會參議院批準後任職。

