俄烏戰爭｜特朗普稱達成局部停火 普京允停轟烏城一周 俄方未確認

美國總統特朗普表示，俄羅斯已同意實施為期一周的「局部停火」，暫停對烏克蘭城市的攻擊。特朗普稱，已向俄羅斯總統普京提出要求，希望對方「一周內不要向基輔及其他城鎮開火」，而普京已作出正面回應。

特朗普在內閣會議上透露相關安排時形容，這是普京「非常好的決定」，並稱俄方同意暫停對城市的打擊，有助緩和當前人道危機。他又指，俄軍早前集中轟炸烏克蘭能源設施，導致大量民眾在嚴寒中斷電斷暖，「他們從未經歷過那樣的寒冷」。

不過，俄羅斯官方至今未正式確認是否會全面暫停攻擊基輔及其他主要城市。烏克蘭總統澤連斯基亦對所謂停火持審慎態度，警告俄方新一輪攻勢仍可能迫近。他日前直言，過往俄美之間曾有私下協議，但最終被「淡化甚至落空」。

澤連斯基同時譴責俄軍無人機日前襲擊烏克蘭東北部哈爾科夫地區一列載有逾200名乘客的火車，造成至少5人死亡，形容事件是「恐怖主義行為」，並指每一次襲擊都在削弱仍在進行的外交努力。

另一方面，最新研究顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭近四年以來，雙方軍事傷亡人數或接近200萬。報告估計，俄軍死傷人數可能高達120萬，其中約32.5萬人死亡；烏軍亦承受約50萬至60萬人傷亡。俄方則否認有關數字，並指官方損失數據屬高度機密。

報道指，在有關停火消息公布之際，俄軍近日仍對烏克蘭多地發動猛烈空襲，造成最少10人死亡、數十人受傷，傷者包括兒童及孕婦。其中，南部港口城市敖德薩一處能源設施遭無人機擊中，釀成大規模破壞。