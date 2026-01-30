Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

俄烏戰爭｜特朗普：普京允停火一周 俄烏正商領土問題

即時國際
更新時間：03:19 2026-01-30 HKT
發佈時間：03:19 2026-01-30 HKT

美國總統特朗普表示，俄羅斯已同意實施為期一周的「局部停火」，暫停對烏克蘭城市的攻擊。特朗普稱，已向俄羅斯總統普京提出要求，希望對方「一周內不要向基輔及其他城鎮開火」，而普京已作出正面回應。

特朗普在內閣會議上透露相關安排時形容，這是普京「非常好的決定」，並稱俄方同意暫停對城市的打擊，有助緩和當前人道危機。他又指，俄軍早前集中轟炸烏克蘭能源設施，導致大量民眾在嚴寒中斷電斷暖，「他們從未經歷過那樣的寒冷」。

不過，俄羅斯官方至今未正式確認是否會全面暫停攻擊基輔及其他主要城市。

報道指，在有關停火消息公布之際，俄軍近日仍對烏克蘭多地發動猛烈空襲，造成最少10人死亡、數十人受傷，傷者包括兒童及孕婦。其中，南部港口城市敖德薩一處能源設施遭無人機擊中，釀成大規模破壞。

另一方面，最新研究顯示，自俄羅斯入侵烏克蘭近四年以來，雙方軍事傷亡人數或接近200萬。報告估計，俄軍死傷人數可能高達120萬，其中約32.5萬人死亡；烏軍亦承受約50萬至60萬人傷亡。俄方則否認有關數字，並指官方損失數據屬高度機密。

美國總統特使威特科夫當天在白宮舉行的內閣會議上說，美國對烏克蘭安全保障協議和烏克蘭經濟繁榮協議已基本完成，美烏雙方目前在討論領土問題。他說，下次談判將在大約一周後進行。

 

