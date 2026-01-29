沙特擬吸納人才居留 淨資產2億擁遊艇超級富豪成目標

路透社報道，沙特阿拉伯正考慮擴大其優質居留計劃的範圍，將高淨值人士和超級遊艇主等納入其中，以吸引更多人才與資本，甚至讀書成績優異也有機會受邀。

據知情人士及媒體看到的文件顯示，相關計劃可能向淨資產接近3000萬美元（近2.34億港元）的個人開放申請。高淨值人士可能需要獲得沙特投資部的推薦。超級遊艇主、成績優異的學生以及更廣泛領域的企業家也可能獲邀申請。

知情人士稱，新規定最快可能於4月公佈，目前尚未做出最終決定。

當局目前有一項高端居留計劃，主要面向特定類型的高管、企業家和研究人員。獲得高端居留身份通常可享減免部分商業費用、更便利獲得房地產所有權等福利。