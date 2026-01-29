Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗警告：美若動武 將進行「史無前例」反擊

伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問沙姆哈尼警告，一旦美國採取任何軍事行動，伊朗將立即反擊，針對美國和以色列，以及那些支持他們的國家採取行動，而且回應將是全面的和史無前例的。

相關新聞：特朗普警告伊朗重啟談判否則「下次打擊更猛烈」 中方：希望美方避免火上澆油

沙姆哈尼周三（28日）晚在X平台用英語、希伯來語等多種語言發文說，所謂美國將採取「有限打擊」的說法是一種「幻覺」，伊朗將把任何來自美國的軍事行動視為戰爭的開始，並立即實施全面且空前的反擊，目標是「特拉維夫的心臟」和所有支持侵略的相關方。

阿里·沙姆哈尼。 央視
阿里·沙姆哈尼。 央視

美國總統特朗普周三說，一支龐大的美國艦隊正駛向伊朗，若不盡快達成協議，伊朗遭受的下一次襲擊將更加慘烈。

伊朗外長阿拉格齊周三警告，伊朗軍隊將對任何美國軍事行動做出強力回應，但他並未排除就德黑蘭核計劃達成新協議的可能性。

阿拉格齊周三在X平台發文說：「我們英勇的武裝部隊已做好準備，隨時扣動扳機，對任何針對我們摯愛的陸地、空中和海洋的侵略行為立即做出強有力的回應。

「與此同時，伊朗始終歡迎一項互利共贏、公平公正的核協議——在平等的基礎上，不受脅迫、威脅和恐嚇——該協議應確保伊朗享有和平利用核技術的權利，並保證伊朗不擁有核武器。」

