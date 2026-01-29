美民主黨議員批評ICE遇襲遭潑臭液 事前特朗普曾公開揶揄其移民身份

美國明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）周二晚在最大城明尼阿波利斯一場市民會議上，發表批評美國移民與海關執法局(ICE)的講話時，突有一名男子衝向她，並朝她噴灑臭味難聞的不明液體。施襲男子隨後被捕。

針管噴灑「氣味難聞」液體

據報事發時，奧馬爾呼籲美國國土安全部長諾姆辭職，並公開譴責美國移民與海關執法局（ICE）在明尼蘇達州的行動。她說：「ICE無法改革，也無法挽救，我們必須永久廢除ICE，而國土安全部部長諾姆必須辭職，否則將面臨彈劾。」

此話一出，台下群眾報以熱烈掌聲。然而，一名身份不明的男子突然衝向講台，一邊朝她大喊要她辭職，一邊使用類似針管的器具向她噴灑某種「氣味難聞」的液體。該男子隨即被保安人員按倒在地，押送出會議現場。現場影片顯示，奧馬爾在男子被制服前，曾舉起手朝他走了幾步。奧馬爾短暫休息後，繼續在活動中發言。施襲男子已因涉嫌三級襲擊被捕。

事發後會上有女子說：「他噴了某些東西在她身上。」還有至少一名女子說液體散發惡臭。

最近幾星期，在美國總統特朗普加強移民執法期間，明尼阿波利斯市先後發生兩名美國公民遭槍擊身亡事件，引發當地局勢持續緊張。主政明尼蘇達州的民主黨官員與控制聯邦政府的共和黨官員持續罵戰，包括奧馬爾在內的許多民主黨人呼籲徹查事件並要求諾姆辭職。

索馬里裔的奧馬爾長期以來一直是特朗普攻擊目標，他周一在社交媒體上稱，美國司法部和國會正在「關注」奧馬爾。周二，特朗普再次向奧馬爾發炮，指她不愛國。《紐約時報》報道，就在「潑液」事件發生前幾小時，特朗普在愛荷華州集會批評奧馬爾，他說，移民必須證明熱愛美國，必須感到自豪，而不是像奧馬爾那樣。