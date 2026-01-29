Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美民主黨議員批評ICE遇襲遭潑臭液 事前特朗普曾公開揶揄其移民身份

即時國際
更新時間：08:23 2026-01-29 HKT
發佈時間：08:23 2026-01-29 HKT

美國明尼蘇達州民主黨聯邦眾議員奧馬爾（Ilhan Omar）周二晚在最大城明尼阿波利斯一場市民會議上，發表批評美國移民與海關執法局(ICE)的講話時，突有一名男子衝向她，並朝她噴灑臭味難聞的不明液體。施襲男子隨後被捕。

針管噴灑「氣味難聞」液體

據報事發時，奧馬爾呼籲美國國土安全部長諾姆辭職，並公開譴責美國移民與海關執法局（ICE）在明尼蘇達州的行動。她說：「ICE無法改革，也無法挽救，我們必須永久廢除ICE，而國土安全部部長諾姆必須辭職，否則將面臨彈劾。」

此話一出，台下群眾報以熱烈掌聲。然而，一名身份不明的男子突然衝向講台，一邊朝她大喊要她辭職，一邊使用類似針管的器具向她噴灑某種「氣味難聞」的液體。該男子隨即被保安人員按倒在地，押送出會議現場。現場影片顯示，奧馬爾在男子被制服前，曾舉起手朝他走了幾步。奧馬爾短暫休息後，繼續在活動中發言。施襲男子已因涉嫌三級襲擊被捕。

 事發後會上有女子說：「他噴了某些東西在她身上。」還有至少一名女子說液體散發惡臭。

最近幾星期，在美國總統特朗普加強移民執法期間，明尼阿波利斯市先後發生兩名美國公民遭槍擊身亡事件，引發當地局勢持續緊張。主政明尼蘇達州的民主黨官員與控制聯邦政府的共和黨官員持續罵戰，包括奧馬爾在內的許多民主黨人呼籲徹查事件並要求諾姆辭職。

索馬里裔的奧馬爾長期以來一直是特朗普攻擊目標，他周一在社交媒體上稱，美國司法部和國會正在「關注」奧馬爾。周二，特朗普再次向奧馬爾發炮，指她不愛國。《紐約時報》報道，就在「潑液」事件發生前幾小時，特朗普在愛荷華州集會批評奧馬爾，他說，移民必須證明熱愛美國，必須感到自豪，而不是像奧馬爾那樣。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
13小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
16小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
19小時前
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
即時中國
11小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
15小時前
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
李國銘上周六於Al Ain馬場策騎Balsaam贏馬開齋。
馬場浮世繪│李國銘贏馬開齋
馬圈快訊
15小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT