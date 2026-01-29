哥倫比亞小型飛機邊境墜毀 15人全罹難 包括多名政要

哥倫比亞發生嚴重空難。一架隸屬國營薩特納航空公司（Satena）的小型飛機，周三（28日）在接壤委內瑞拉邊境的東北部山區墜毀。當局證實，機上13名乘客及2名機組人員已全數罹難。據悉，罹難者名單中包括一名總統候選人及多名政界要員，事件震驚當地政壇。

起飛12分鐘後失聯 墜毀地勢險要

涉事飛機為Beechcraft 1900雙引擎渦槳飛機。當局指，飛機於周三中午前從邊境城市庫庫塔（Cucuta）起飛，原定前往奧卡納（Ocana）。然而，航機起飛僅約12分鐘後，便與控制塔失去聯繫，指揮中心隨後確認飛機在山區墜毀。

據當地傳媒發放的現場照片顯示，失事飛機殘骸散落山頭，機身嚴重損毀。航空公司表示，客機失事時並未啟動緊急信號燈，暫時未能確定具體失事原因。

惡劣天氣干擾搜救 政界精英遇難

根據航空公司公布的名單，機上載有多名準備參與3月大選的政壇人物，包括國會議員昆特羅（Diogenes Quintero）及其團隊成員，以及總統候選人薩爾塞多（Carlos Salcedo）。

事發時，該區天氣非常惡劣，相信是導致意外的主因之一。此外，墜機現場位於偏遠山區，地勢崎嶇且長年種植古柯草（海洛英原料），並有武裝叛軍如「民族解放軍」（ELN）等組織活動，環境複雜，為調查及善後工作增添難度。