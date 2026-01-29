中澳關係｜中方警告澳洲勿強制收回達爾文港  將採應對措施影響兩地合作

中澳關係再現暗湧。澳洲總理阿爾巴尼斯周三重申，有意收回租予中國企業的達爾文港，強調相關安排須符合澳洲國家利益。中國駐澳洲大使則警告，倘澳方強制收回港口，中方將採取措施回應，勢必衝擊雙邊投資與合作氣氛。

阿爾巴尼斯周三訪問東帝汶期間表示，政府將致力確保這個位於澳洲北部的重要港口「回到澳洲手中」。他透露，當局正就商業方案展開談判，目標是在不損害國家利益下處理有關問題。

阿爾巴尼斯周三訪問東帝汶期間表示，政府將致力確保這個位於澳洲北部的重要港口「回到澳洲手中」。路透社

肖千強調，是否繼續營運港口應由嵐橋集團自行決定，若澳洲政府以行政手段強制收回，中國政府有責任保護本國企業合法權益。新華社

達爾文港口於2015年由中國嵐橋集團（Landbridge）以約二十七億港元簽署為期99年的租約，但至2021年，當時的澳洲莫理森政府以國家安全為由，要求重新檢視這份涉及中資的租賃合約。2023年，阿爾巴尼斯政府一度宣布，經過詳細檢討，認為嵐橋承租達爾文港99年的合約，「沒有必要改變或取消」。此舉被視為中澳關係回暖的標誌。至去年大選期間，尋求連任的阿爾巴尼斯提出購回達爾文港，讓此港口「掌握在澳洲人手中」。

中國駐澳洲大使肖千同日在坎培拉召開記者會回應，指出嵐橋集團過去十年持續投入大量資金，港口近年才由虧轉盈。他批評澳方在港口經營困難時引入外資，如今見到盈利便考慮收回，做法有違商業原則。

肖千強調，是否繼續營運港口應由嵐橋集團自行決定，若澳洲政府以行政手段強制收回，中國政府有責任保護本國企業合法權益，相關行動亦將影響中澳之間的投資、貿易及其他合作。

在北京，外交部亦作出回應，重申中方立場。外交部發言人郭嘉昆表示，中國企業是透過市場化方式取得達爾文港租約，其合法權益理應受到充分保障。

達爾文港地理位置敏感，為澳洲最北端的重要海事設施，鄰近北領地的美軍駐紮基地，具有戰略意義。外界關注，事件會否再度為本已回暖的中澳關係投下變數。