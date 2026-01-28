Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法國前議員香檳「加料」搖頭丸 圖性侵女同僚罪成囚4年

即時國際
更新時間：19:05 2026-01-28 HKT
發佈時間：19:05 2026-01-28 HKT

法國68歲的前參議員喬爾‧蓋里奧（Joel Guerriau）被指在香檳落迷藥，企圖性侵另一名女議員。當地法院於週二（27日）裁定蓋里奧罪名成立，對其判處入獄四年。

案件受害議員珊德琳‧祖素（Sandrine Josso）在判決後表示，裁決讓她感到「極大的解脫」。蓋里奧的律師團隊已表明將會提出上訴。

受害人為被告慶祝當選

蓋里奧本人形容這宗於2023年11月發生的事件為一場「意外」，稱自己是個「白痴」。他堅決否認對受害人有任何性動機。事件曝光後，蓋里奧已於去年10月辭去參議院職務。

在週一（26日）的庭審中，祖素憶述事發經過，自己當時是前往蓋里奧的住所，為其慶祝他再次當選。當晚，祖素是蓋里奧家中唯一的客人。

被告家中搜出搖頭丸

祖素喝下蓋里奧給她的香檳後，感覺味道奇怪，未幾自己感到身體不適，心跳急劇加速。她隨即離開並前往醫院。毒理學報告顯示，她的血液中含有高劑量的藥物（MDMA，即搖頭丸），警方亦在蓋里奧住所發現搖頭丸。

蓋里奧曾辯解，他在慶祝會的前一天，將搖頭丸粉末倒入了杯中，本想用來平息自己的恐慌症發作，但後來決定不服用，便將杯子放回櫥櫃。
檢察官承認蓋里奧沒有犯罪前科，但他「確實對她下藥，意圖強暴她」。檢察官反問，如果不是為了性侵，難道給她下藥是「為了偷她的錢包？」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
港聞
6小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
5小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
21小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
2026-01-27 18:37 HKT
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
姨媽靈堂「紅色萬字夾」換水迫自拍 孝順女回港奔喪遇親戚怪行 網民疑有心寒動機｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳「傑我睿」傳走數百億 官方：負責人正溝通兌付︱有片
灣區時事
8小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
9小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
10小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT