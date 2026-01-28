法國前議員香檳「加料」搖頭丸 圖性侵女同僚罪成囚4年

法國68歲的前參議員喬爾‧蓋里奧（Joel Guerriau）被指在香檳落迷藥，企圖性侵另一名女議員。當地法院於週二（27日）裁定蓋里奧罪名成立，對其判處入獄四年。



案件受害議員珊德琳‧祖素（Sandrine Josso）在判決後表示，裁決讓她感到「極大的解脫」。蓋里奧的律師團隊已表明將會提出上訴。

受害人為被告慶祝當選

蓋里奧本人形容這宗於2023年11月發生的事件為一場「意外」，稱自己是個「白痴」。他堅決否認對受害人有任何性動機。事件曝光後，蓋里奧已於去年10月辭去參議院職務。



在週一（26日）的庭審中，祖素憶述事發經過，自己當時是前往蓋里奧的住所，為其慶祝他再次當選。當晚，祖素是蓋里奧家中唯一的客人。

被告家中搜出搖頭丸

祖素喝下蓋里奧給她的香檳後，感覺味道奇怪，未幾自己感到身體不適，心跳急劇加速。她隨即離開並前往醫院。毒理學報告顯示，她的血液中含有高劑量的藥物（MDMA，即搖頭丸），警方亦在蓋里奧住所發現搖頭丸。



蓋里奧曾辯解，他在慶祝會的前一天，將搖頭丸粉末倒入了杯中，本想用來平息自己的恐慌症發作，但後來決定不服用，便將杯子放回櫥櫃。

檢察官承認蓋里奧沒有犯罪前科，但他「確實對她下藥，意圖強暴她」。檢察官反問，如果不是為了性侵，難道給她下藥是「為了偷她的錢包？」