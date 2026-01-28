美國極寒風暴襲境達-29度 意大利麵、廁紙凌空懸掛片瘋傳

美國近日遭遇猛烈冬季風暴「芬恩」（Fern）侵襲，嚴寒天氣由中西部席捲南方及東北地區，多地氣溫急跌至歷史罕見水平。截至1月25日，風暴已造成至少7人死亡，超過80萬戶家庭及企業停電，全國交通大受影響，接近一半州份宣布進入緊急狀態。

「芬恩」橫掃多州最少7死 逾80萬戶停電

在極端低溫下，一段「意大利麵實驗」意外成為網絡熱話。前明尼阿波利斯KMSP電視台氣象主播珍妮佛麥德梅（Jennifer McDermed），日前在社交平台X分享她於寒流期間進行的簡單實驗，引起廣泛關注。她將一盤意大利麵連同叉子放置戶外，在氣溫降至攝氏零下29度、體感溫度低至零下43度的清晨，麵條於短時間內完全結冰，叉子懸在半空、凝固不動，畫面猶如時間被凍結。

麥德梅在帖文中寫道：「當然要來個意大利麵實驗。」相關照片及影片迅速在網上瘋傳，點閱次數超越950萬。有網民留言表示計劃自行嘗試，亦有人實測後證實，在密西根州將意大利麵放在戶外約20分鐘，已能完全凍結成型。

她其後再發文強調實驗「百分之百真實」，並笑言意大利麵仍放在自家陽台，邀請網友「來試吃」。雖然麥德梅近期已暫離KMSP電視台、搬到加州居住，但仍持續透過社交平台分享極端天氣的觀察與安全提醒。

另外，有人進行類似麥德梅的物件凝結實驗，先用衣架和梯子架起廁紙，然後向廁紙噴水，很快廁紙便凝固定型，當卸去衣架和梯子後，一捲廁紙在紙條支撐下，穩穩地凌空豎立在地面之上。

氣象部門指出，這波冬季風暴影響範圍廣泛，由德州一路延伸至東北新英格蘭地區，估計超過1.4億人受影響。多地學校停課、道路封閉，甚至原訂1月26日晚間舉行的參議院投票亦被迫延期。德州、路易斯安那州及田納西州等南方州份，氣溫較往年同期低出15至20度，對當地居民而言極為罕見。

專家呼籲民眾避免非必要外出，加強保暖並準備應急物資，預料嚴寒天氣及暴雪情況，需待1月26日後才會逐步緩和。