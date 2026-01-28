Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美國極寒風暴襲境達-29度 意大利麵、廁紙凌空懸掛片瘋傳

即時國際
更新時間：06:00 2026-01-28 HKT
發佈時間：06:00 2026-01-28 HKT

美國近日遭遇猛烈冬季風暴「芬恩」（Fern）侵襲，嚴寒天氣由中西部席捲南方及東北地區，多地氣溫急跌至歷史罕見水平。截至1月25日，風暴已造成至少7人死亡，超過80萬戶家庭及企業停電，全國交通大受影響，接近一半州份宣布進入緊急狀態。

「芬恩」橫掃多州最少7死　逾80萬戶停電

在極端低溫下，一段「意大利麵實驗」意外成為網絡熱話。前明尼阿波利斯KMSP電視台氣象主播珍妮佛麥德梅（Jennifer McDermed），日前在社交平台X分享她於寒流期間進行的簡單實驗，引起廣泛關注。她將一盤意大利麵連同叉子放置戶外，在氣溫降至攝氏零下29度、體感溫度低至零下43度的清晨，麵條於短時間內完全結冰，叉子懸在半空、凝固不動，畫面猶如時間被凍結。

麥德梅在帖文中寫道：「當然要來個意大利麵實驗。」相關照片及影片迅速在網上瘋傳，點閱次數超越950萬。有網民留言表示計劃自行嘗試，亦有人實測後證實，在密西根州將意大利麵放在戶外約20分鐘，已能完全凍結成型。

她其後再發文強調實驗「百分之百真實」，並笑言意大利麵仍放在自家陽台，邀請網友「來試吃」。雖然麥德梅近期已暫離KMSP電視台、搬到加州居住，但仍持續透過社交平台分享極端天氣的觀察與安全提醒。

另外，有人進行類似麥德梅的物件凝結實驗，先用衣架和梯子架起廁紙，然後向廁紙噴水，很快廁紙便凝固定型，當卸去衣架和梯子後，一捲廁紙在紙條支撐下，穩穩地凌空豎立在地面之上。

氣象部門指出，這波冬季風暴影響範圍廣泛，由德州一路延伸至東北新英格蘭地區，估計超過1.4億人受影響。多地學校停課、道路封閉，甚至原訂1月26日晚間舉行的參議院投票亦被迫延期。德州、路易斯安那州及田納西州等南方州份，氣溫較往年同期低出15至20度，對當地居民而言極為罕見。

專家呼籲民眾避免非必要外出，加強保暖並準備應急物資，預料嚴寒天氣及暴雪情況，需待1月26日後才會逐步緩和。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
13小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
10小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
18小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
18小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
15小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
9小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
9小時前
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
曾志偉愛將北上發展變「大亨」 旗下有200位藝人每月支出百萬 女兒識唔到朋友決回港定居
影視圈
2026-01-26 10:00 HKT
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT