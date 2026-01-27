高市提「台灣有事」要配合美軍營救日美公民 中國外交部：再暴露右翼勢力挑動對立

日本首相高市早苗去年受訪提出「台灣有事」論，即時讓中日關係陷入冰點。她周一（26日）接受電視台訪問，又提出假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。

外交部發言人郭嘉昆今日（27日）在例行記者會上說，無論在歷史上、法律上，日方都沒有任何資格對中國台灣置喙。

外交部：日本借機推進「再軍事化」

郭嘉昆說，日方有關言論再次暴露日本右翼勢力挑動對立、製造事端，借機推進「再軍事化」，挑戰戰後國際秩序的野心，這已經對地區和平穩定和中日關係政治基礎構成嚴重威脅，國際社會必須高度警惕、堅決抵制。

郭嘉昆表示，日本曾對台灣殖民統治長達半個世紀，犯下罄竹難書的罪行，對中國人民負有嚴重歷史罪責。「我們再次敦促日方恪守中日四個政治文件精神和所作政治承諾，切實反思糾錯，停止在台灣問題上的操弄和妄動。」

高市：只顧自己逃走會令日美同盟瓦解

高市周一於朝日電視台（TV Asahi）的節目中，談到展開聯合行動撤離在台日本國民的可能性，「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」。



高市說道：「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民。」她還提到：「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。」

