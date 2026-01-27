Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

社媒禁令 | 法國下議院通過法案 擬禁15歲以下使用社交媒體

更新時間：10:51 2026-01-27 HKT
發佈時間：10:51 2026-01-27 HKT

由於對網上欺凌和心理健康風險的擔憂日益增加，法國國會下議院周一（26日）投票通過一項法案，提議禁止15歲以下兒童使用社交媒體。接下來法案將送交參議院審議，一旦通過，將成為法律。

馬克龍：保護青少年第一步

在法國，限制未成年人使用社交媒體獲得廣泛的政治與民意支持。總統馬克龍在X網站上稱讚今次投票是保護法國兒童與青少年的「重大一步」。他指出，社交媒體是導致青少年暴力行為的因素之一，他希望禁令趕在9月新學年開始前生效。

英擬仿效澳洲 研禁兒童用社交媒體 規範校園手機

在法國，限制未成年人使用社交媒體獲得廣泛的政治與民意支持。路透社
馬克龍稱讚今次投票是保護法國兒童與青少年的「重大一步」。法新社
法國下議院通過法案，建議禁止15歲以下青少年使用社交媒體。法新社
澳洲去年12月正式實施全球首例針對16歲以下少年及兒童的社交媒體禁令，涵蓋facebook、Snapchat、TikTok及YouTube等平台，馬克龍敦促法國效法。

多國研類似社媒禁令

除了法國之外，英國、丹麥、西班牙和希臘等國也正在研究澳洲的社交媒體禁令。

法國下議院是以130票贊成、21票反對通過這項法案，法案將送交參議院審議，一旦獲通過，將正式成為法律。

法案提議禁止15歲以下少年使用社交網絡，以及嵌入於其他平台內的社交網絡功能，這反映出公眾對於社交媒體對未成年人影響的憂慮正在上升。

擬禁高中使用手機

法案同時提出禁止在高中使用手機，將使法國成為繼澳洲去年12月禁止16歲以下兒童使用手機後，第二個採取此類措施的國家。

中間派議員米勒在向議會介紹法案時表示：「透過這項法律，我們為社會劃下一條明確界線，並指出社交媒體並非無害。我們的孩子閱讀得更少、睡得更少，這是一場為自由思想而戰的戰爭。」

歐洲議會呼籲歐盟為兒童使用社交媒體設定最低年齡限制，但是否實施年齡門檻，仍由各成員國自行決定。

