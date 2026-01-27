歐洲國防自主 | 北約秘書長：歐洲若無美國 自我防衛根本做夢

北約秘書長呂特周一（26日）警告，在格陵蘭的緊張局勢之後，儘管有人呼籲歐洲應自立自強，但明言歐洲若沒有美國，根本無法自行防衛。他嘲諷說，如果有人認為歐盟或整個歐洲在沒有美國的情況下可以實現自我防衛，請「繼續做夢」。

美國總統特朗普威脅奪取丹麥自治領土格陵蘭，此舉震撼北約組織，呂特上周與特朗普會晤後，特朗普才收回強硬立場。部分人士主張歐洲應對特朗普採取強勢態度，同時擺脫對華盛頓的軍事依賴，這場外交危機為此論點注入新動能。

相關新聞：

格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅

特朗普早前威脅奪取丹麥自治領土格陵蘭，震撼北約組織。路透社

呂特嘲笑歐洲要國防自主的說法。路透社

呂特支持特朗普言論。美聯社

警告或失美核保護傘

但呂特在比利時首都布魯塞爾與歐洲議會多個委員會交流時表示：「如果這裡還有人認為，歐盟，或整個歐洲，可以在沒有美國的情況下自我防衛，那就繼續做夢吧，你做不到。」

呂特同時聲稱，如果歐洲打算獨立發展防務能力，必須要將軍費開支佔國內生產總值的比例提升至10%，並投入「幾十億」資金打造核武，但可能會因此失去美國的核保護傘。他為此嘲諷說：「所以，嘿，祝你們好運！」

法外長反駁：歐洲人可以自保

法國外長巴羅隨即反擊呂特的說法，他在社交平台X發文表示，「歐洲人可以、也必須為自身安全負起責任」。

呂特堅稱，美國對北約「第5條」共同防衛條款的承諾仍屬「完全」，但美國也期望歐洲國家持續增加軍事支出。他說：「他們需要一個安全的歐洲，大西洋地區也需要一個安全的歐洲。所以，美國對北約有著充分利害關係。」

針對格陵蘭問題，呂特表示他已同意特朗普觀點，北約將承擔更多北極防衛責任，但是否增加美國在格陵蘭的軍力，仍須由格陵蘭與丹麥當局自行協商。

呂特說：「我並未獲授權代表丹麥進行談判，所以我沒這麼做，未來也不會。」

多國阻烏人北約

就烏克蘭尋求加入北約，呂特表示，目前「多個北約國家正在阻止」。他稱烏克蘭加入北約的「不可逆路徑」依然存在，但短期內在政治和現實層面，此事「並不在議程上」。

談及伊朗局勢，呂特稱，他對當前伊朗局勢「極其擔憂」，但北約主要關注跨大西洋事務，不應介入伊朗局勢。