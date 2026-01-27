菲狂徒當街扛火箭炮轟座駕　大命市長靠一裝備奇迹保命

菲律賓南部民答那峨島再現震撼襲擊。南馬京達瑙省Maguindanao del Sur阿瓜克市（Shariff Aguak）市長阿克馬德（Akmad Ampatuan），於當地時間1月25日清晨返回住所途中，遭武裝分子以反坦克火箭炮近距離轟擊座駕，爆炸威力驚人，幸賴防彈裝甲車輛抵禦衝擊，市長最終奇迹般死裡逃生。

清晨返家途中遭近距離伏擊 裝甲座駕保命

事發於早上約6時30分，市長阿克馬德完成清真寺禮拜後乘坐黑色豐田Land Cruiser返家。路口閉路電視畫面顯示，一輛白色貨車突然停在十字路口，兩名槍手跳車，其中一人持自動步槍警戒，另一人肩扛火箭炮，朝阿克馬德座車直接開火。巨響過後現場濃煙滾滾，幸好座車有額外裝甲保護，吸收了巨大衝擊力，不僅沒有即時車毀人亡，還可以繼續向前行駛，逃出生天。

阿克馬德的隨行保安立即還擊，雙方短暫交火。事件造成兩名保安及一名途人受傷，阿克馬德則毫髮無損。

襲擊發生後數小時，警方在鄰近達都溫賽鎮圍堵涉案武裝分子，經激烈槍戰，三名疑犯被當場擊斃，現場檢獲一具火箭筒及多支槍械。當局正追查幕後主使及動機。

第四度避過暗殺 人稱「九命貓」市長

阿克馬德屢次遭人追殺，菲媒形容他如「九命貓」般大難不死。作為顯赫的安帕圖安家族（Ampatuan family）成員，他在2009年震驚全球、造成58人喪生的「馬京達瑙大屠殺」（Maguindanao massacre）後，選擇與家族決裂，並出庭指證親屬，因而成為多方勢力的眼中釘。2010、2014及2019年，他亦曾多次遭伏擊仍能生還。

阿克馬德事後表示，火箭炮並非一般人能操作，明顯屬專業武裝行動，並公開不滿政府去年底撤走其司法部與警隊保安安排，令其暴露於高風險之中。