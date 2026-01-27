歐盟查X平台涉Grok製作色情深偽圖像　最重可罰全球營業額6%

歐盟正式對美國科技大亨馬斯克旗下社交平台X展開調查，關注其人工智能聊天工具Grok是否被用來生成涉及真實人物的色情深偽（deepfake）圖像，並可能違反《數碼服務法》（DSA）相關規定。

馬斯克反批「審查」 美歐監管角力升溫

歐盟委員會表示，調查將評估X是否曾向歐盟用戶展示「經操控的色情影像」，以及平台是否有妥善評估及緩解相關風險。若最終裁定違規，X或面臨最高相當於其全球年度營業額6%的巨額罰款，並不排除在調查期間施加臨時限制措施。

歐盟正式對美國科技大亨馬斯克旗下社交平台X展開調查，關注其人工智能聊天工具Grok是否被用來生成涉及真實人物的色情深偽（deepfake）圖像，並可能違反《數碼服務法》（DSA）相關規定。法新社

歐盟委員會表示，調查將評估X是否曾向歐盟用戶展示「經操控的色情影像」，以及平台是否有妥善評估及緩解相關風險。法新社

歐盟科技主權、保安及民主事務執行副主席亨娜．維爾庫寧形容，色情深偽屬「暴力且不可接受的貶損行為」，強調會審視X是否將歐洲公民、包括婦女及兒童的權利，視為科技服務下的「附帶損害」。

愛爾蘭籍歐洲議會議員多赫蒂亦指出，對於X等大型平台是否有依法評估風險、防止非法及有害內容擴散，存在「嚴重疑問」，強調「在歐盟營運，沒有公司可以凌駕法律之上」。

英澳等地同步關注 X稱已限制功能

是次歐盟行動，緊接英國通訊管理局（Ofcom）今年1月宣布的同類調查。監管機構及受害者團體普遍批評，有關功能「本不應存在」。X方面過往曾表示，已在部分司法管轄區，禁止Grok對人物照片進行「去衣」式數碼修改。

歐盟同時宣布，擴大去年12月已啟動的另一項調查，檢視X的推薦演算法是否構成系統性風險。據Grok官方帳號聲稱，該工具在短短30日內已生成逾55億張圖像，引發外界對其監管漏洞的憂慮。

在歐盟公布調查前，馬斯克曾在X上發文，似乎嘲諷針對Grok的新限制措施，並一再指責各國政府藉機「審查言論」。他亦轉發美國國務卿魯比奧的言論，批評歐盟早前因「藍剔」驗證制度問題而對X作出的罰款，是對美國科技企業的打壓。

除歐盟及英國外，澳洲、法國及德國亦正就Grok展開調查；該工具曾一度在印尼及馬來西亞被禁，其中馬來西亞其後已解除禁令。

分析指出，隨着生成式人工智能急速普及，歐盟與美國科技巨頭之間的監管角力勢將升級，X及馬斯克面臨的法律與政治壓力，短期內恐難以降溫。