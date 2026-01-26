Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英國首相施紀賢周二啟程前往中國及日本

更新時間：22:56 2026-01-26 HKT
英國唐寧街發言人證實，首相施紀賢（Keir Starmer）將於周二晚啟程前往中國和日本。這將是英國首相時隔8年來首次正式訪問北京。

在前保守黨政府執政期間，倫敦與北京的關係降至新低點。此次訪問將是施紀賢重置與經濟強國中國關係的核心舉措。

英國首相施紀賢在TikTok開設帳號。TikTok網頁
在宣布此行前不到一星期，英國政府批准了中方在倫敦市中心建造「超級大使館」的爭議性計劃。該項目佔地20,000平方米，將成為英國面積最大的使館建築群，也是西方國家首都中心最大的使館之一。

施紀賢本人上月承認，中國為英國帶來了重大的經濟機遇，但同時也構成了「真正的國家安全威脅」。出於國家安全考量，房屋大臣李世勳（Steve Reed）在數次延遲後，於1月20日決定有條件批准興建超級大使館。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）。美聯社
發言人指出：「經過近幾個月的廣泛談判，中國政府已同意將其目前在倫敦的七個地點合併為一個，這將帶來明顯的安全優勢。」

安全事務大臣翟偉紳（Dan Jarvis）表示，中國將繼續構成國家安全威脅。當被問及英國領導人會否在會談中提出中國持有英國鋼鐵的問題時，其發言人表示：「顯然，你可以預期會提出一系列問題，包括但不限於貿易和投資。」

