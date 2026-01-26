泰國3屁孩縱火燒無仇怨露宿者 只為「拍片炫耀」年紀最小僅9歲

泰國曼谷驚傳惡劣攻擊事件，3名未成年人對一名露宿者潑灑易燃液體後點火，還用手機拍下縱火過程，只為了在犯案後炫耀。幸好受害人及時逃生，平安無事。



事件曝光後引發泰國網友公憤，由於犯行殘忍，許多人要求當作成年人予以重罰，也有人呼籲同時向疏於管教的監護人追究責任。

這宗駭人事件1月19日發生在曼谷巴域區（Prawet）。51歲露宿者卡恩（Karn）平時靠撿拾回收物維生。他接受媒體採訪時表示，當時正在橋下睡覺，突然感到像是有冷水潑在身上，下一秒即起火燃燒，所幸他及時逃走，沒有大礙。

未曾衝突一直被找麻煩

卡恩表示，逃跑前看見3名少年用手機拍攝，他從未與這些孩子起衝突，卻一直被他們欺凌，包括丟石頭與髒話辱罵。附近居民也證實，卡恩從未在社區製造麻煩。

警方目前已確認3名犯案少年身分，年齡介乎9至15歲，基於兒童保護法不得公開個人資料，警方將以殺人未遂罪及毀損公共財產罪追究刑責，因火勢波及附近水管設施。不過，由於涉案者為未成年人，何時傳喚以及實際處罰方式仍待確認。

泰國近年頻傳類似案件，去年8月南邦府（Lampang）3名少年活活燒死一隻殘疾犬並上傳社交媒體炫耀，隨後被依法逮捕。去年1月，沙繳府（Sa Kaeo）也有5名少年毆打女露宿者致死後棄屍池塘。