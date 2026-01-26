俄烏戰爭 | 澤連斯基：美對烏安全保證文件百分百就緒 正等待簽署
更新時間：12:15 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-26 HKT
發佈時間：12:15 2026-01-26 HKT
烏克蘭總統澤連斯基周日（25日）表示，美國對烏克蘭提供安全保證的文件已完全準備就緒，基輔正在等待確定簽署時間和地點。澤連斯基也強調烏克蘭推動2027年加入歐盟，稱之為「經濟安全保障」。這顯示上周未在阿布達比與俄羅斯舉行的會談取得若干進展。
訪問立陶宛首都維爾紐斯的澤連斯基在記者會上指出：「對我們來說，美國的安全保證是最為重要的安全保證。這份文件已經百分之百準備好，我們正在等待合作夥伴確認簽署的日期和地點。文件簽署後將送交美國國會和烏克蘭國會審批。」
相關新聞：
美俄烏三方阿聯酋會談 商領土問題
2月1日進一步磋商
烏克蘭與俄羅斯談判代表23、24日在阿聯酋首都阿布達比首次舉行調停國美國也參與的三方會議，討論華府所提結束這場近4年戰爭方案的架構，但尚未達成協議。
美國官員於會談結束後向媒體透露，莫斯科和基輔都表示願意繼續對話，預計2月1日將在阿布達比展開進一步討論。
澤連斯基說：「在阿布達比討論美方提出的20點計畫和相關棘手議題。雖然最初疑難問題眾多，但現在已經減少。」
堅持烏領土完整
他說，莫斯科希望盡一切可能促使烏克蘭放棄自從其全面入侵以來未能奪取的烏東地區。但他強調，基輔堅持烏克蘭領土完整必須獲得維護的立場始終沒有動搖。
澤連斯基指出：「這是烏克蘭與俄羅斯立場上的根本分歧，美方正努力尋求找出妥協之道。」他表示，包括美國，所有各方都必須做好妥協準備。
