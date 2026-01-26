Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北海道JR車禍 | 列車與卡車平交道相撞 多名乘客受傷

即時國際
更新時間：11:40 2026-01-26 HKT
發佈時間：11:40 2026-01-26 HKT

北海道根室市周一(26)日發生重大鐵道事故，JR花咲線一列由釧路開往根室的單節普通列車，在行經初田牛平交道時，意外與一輛闖入的卡車發生猛烈撞擊，造成多名乘客受傷。

事發於當地時間上午8時21分，JR花咲線當時載有16名乘客，警方及消防員接報後隨即趕到現場，目前該路段暫時停駛。

多名乘客撞傷 卡車司機重傷送院

警方事後證實，卡車司機受重傷送院，列車上多名乘客也因撞擊受傷。消防員正持續封鎖現場撲滅火災和救援。

對此JR北海道已公告部分路段採取部分停駛，厚床至別當賀車站之間暫停運行，另外兩班釧路13:40開往根室和根室13:36開往釧路的列車，將在根室~阿刻志站之間部分停駛。

