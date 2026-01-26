泰國大選︱為泰黨公布政綱 每日向9名國民派25萬港元
泰國2月8日舉行大選，支持前總理他信的為泰黨日前公布政綱，揚言每日造就9名泰國公民成為百萬富翁，引發熱議，其他政黨批為民粹。
為泰黨指有助增加稅收
為泰黨反駁指，計劃有助擴大稅收，並將非正規經濟納入稅務體系。「每日造就百萬富翁」計劃將每日抽籤選出9位幸運公民，國庫向每名幸運兒發放100萬泰銖（25萬港元）。
其中5人是根據發票號碼抽獎得出，另4人則各從4個群體抽籤選出，其中包括入息稅申報者、60歲以上長者、農民、義工。
