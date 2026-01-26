Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓南部載逾350人渡輪沉沒 至少7死 逾200人獲救

即時國際
更新時間：07:17 2026-01-26 HKT
發佈時間：07:17 2026-01-26 HKT

菲律賓南部一艘載有超過350人的渡輪周一凌晨沉沒，救援人員已救起至少215人，並尋獲7具遺體，搜救行動仍在進行中。

菲律賓海岸防衛隊表示，涉事渡輪「Trisha Kerstin 3號」由棉蘭老島三寶顏市出發，前往蘇祿省霍洛島，船上載有332名乘客及27名船員，航行期間疑因技術故障在巴西蘭省附近海域沉沒。

巴西蘭省省長哈塔曼向美聯社表示，部分生還者及遇難者被送往省會伊莎貝拉市，其中37人已抵達碼頭，當中包括兩名死者。他指救援工作仍在持續，相關部門正全力搜尋失蹤者。

當局暫未公布事故確實原因，並正調查渡輪沉沒時的天氣及航行狀況。

