Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

菲律賓南部載逾340人渡輪沉沒 至少15死逾316人獲救

即時國際
更新時間：10:04 2026-01-26 HKT
發佈時間：10:04 2026-01-26 HKT

菲律賓南部一艘載有342人的渡輪周一（26日）凌晨沉沒，當局指至少15人死亡，包括一名6個月大嬰兒。救援人員已救起至少316人，仍在搜救。

巴西蘭省省長哈塔曼表示，船上載有342名乘客和27名船員。涉事渡輪「Trisha Kerstin 3號」由棉蘭老島三寶顏市出發，前往蘇祿省霍洛島期間疑因技術故障，約凌晨1時50分在巴西蘭省附近海域沉沒。

菲律賓傳媒Brigada News報道，生還者憶述事發期間不少乘客正睡覺，船身突然傾側，有人困在船艙和冷氣房內未能逃生。

 

救援人員抬出遺體。路透社
救援人員抬出遺體。路透社

渡輪為當地主要交通工具

《菲律賓星報》引述哈塔曼指，意外死傷者眾多，當地救援人手短缺，菲律賓海岸防衛隊參與搜救。

傷者送往省會伊莎貝拉市，當局暫未公布事故確實原因，並正調查渡輪沉沒時的天氣和航行狀況。

菲律賓南部的居民平日主要乘搭渡輪來往各島，意外引起外界關注渡輪安全。

2023年，菲律賓南部有船隻起火，逾30人逃生不及罹難。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
12小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
4小時前
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
19小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
3小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
14小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
15小時前
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
22小時前