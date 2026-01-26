菲律賓南部載逾340人渡輪沉沒 至少15死逾316人獲救
發佈時間：10:04 2026-01-26 HKT
菲律賓南部一艘載有342人的渡輪周一（26日）凌晨沉沒，當局指至少15人死亡，包括一名6個月大嬰兒。救援人員已救起至少316人，仍在搜救。
巴西蘭省省長哈塔曼表示，船上載有342名乘客和27名船員。涉事渡輪「Trisha Kerstin 3號」由棉蘭老島三寶顏市出發，前往蘇祿省霍洛島期間疑因技術故障，約凌晨1時50分在巴西蘭省附近海域沉沒。
菲律賓傳媒Brigada News報道，生還者憶述事發期間不少乘客正睡覺，船身突然傾側，有人困在船艙和冷氣房內未能逃生。
渡輪為當地主要交通工具
《菲律賓星報》引述哈塔曼指，意外死傷者眾多，當地救援人手短缺，菲律賓海岸防衛隊參與搜救。
傷者送往省會伊莎貝拉市，當局暫未公布事故確實原因，並正調查渡輪沉沒時的天氣和航行狀況。
菲律賓南部的居民平日主要乘搭渡輪來往各島，意外引起外界關注渡輪安全。
2023年，菲律賓南部有船隻起火，逾30人逃生不及罹難。
