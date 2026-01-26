Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高市早苗：執政黨陣營眾院選舉議席不過半 立即辭職

即時國際
更新時間：15:18 2026-01-26 HKT
發佈時間：15:18 2026-01-26 HKT

日本首相、執政黨自民黨總裁高市早苗周一(26日)在黨魁辯論上稱，若執政黨陣營在眾議院選舉中未獲得過半數議席，她將立即辭職。

高市早苗在日本記者俱樂部舉辦「討論會」，提出「積極財政」作為眾院大選主軸，主張以危機管理、成長投資為核心，刺激日本經濟。

高市支持率跌至63.1%

共同社周日（25日）報道，全國電話選情調查顯示，首相高市早苗內閣支持率為63.1%，較去年12月的上次民調下跌4.4個百分點，不支持率為25.0%。對於高市早苗解散眾院的決定，44.0%受訪者表示贊成，47.3%表示反對，反對比例略高。

調查顯示，在比例代表投票意向方面，自民黨支持度最高，為29.2%；由立憲民主黨與公明黨組成的新政黨「中道改革聯合」以11.9%居次。在小選區方面，40.0%受訪者表示支持執政陣營候選人，支持在野陣營者為22.8%，另有34.9%尚未決定。

至於選民最關注的議題，物價上漲以59.3%居首，其後依次為養老金等社會保障（26.8%）、經濟與就業（19.3%），以及外交與安全（18.7%）。此外，對「中道改革聯合」表示「不期待」的比例達67.0%，高於表示「期待」的28.2%。

