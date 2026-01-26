共同社民調顯示高市早苗內閣支持率下跌 近半民眾反對解散眾議院

日本共同社就眾議院選舉進行的全國電話選情調查顯示，首相高市早苗內閣支持率為63.1%，較去年12月的上次民調下跌4.4個百分點，不支持率為25.0%。對於高市早苗解散眾院的決定，44.0%受訪者表示贊成，47.3%表示反對，反對比例略高。

調查顯示，在比例代表投票意向方面，自民黨支持度最高，為29.2%；由立憲民主黨與公明黨組成的新政黨「中道改革聯合」以11.9%居次。在小選區方面，40.0%受訪者表示支持執政陣營候選人，支持在野陣營者為22.8%，另有34.9%尚未決定。

至於選民最關注的議題，物價上漲以59.3%居首，其後依次為養老金等社會保障（26.8%）、經濟與就業（19.3%），以及外交與安全（18.7%）。此外，對「中道改革聯合」表示「不期待」的比例達67.0%，高於表示「期待」的28.2%。