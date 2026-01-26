Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

共同社民調顯示高市早苗內閣支持率下跌 近半民眾反對解散眾議院

即時國際
更新時間：01:56 2026-01-26 HKT
發佈時間：01:56 2026-01-26 HKT

日本共同社就眾議院選舉進行的全國電話選情調查顯示，首相高市早苗內閣支持率為63.1%，較去年12月的上次民調下跌4.4個百分點，不支持率為25.0%。對於高市早苗解散眾院的決定，44.0%受訪者表示贊成，47.3%表示反對，反對比例略高。

調查顯示，在比例代表投票意向方面，自民黨支持度最高，為29.2%；由立憲民主黨與公明黨組成的新政黨「中道改革聯合」以11.9%居次。在小選區方面，40.0%受訪者表示支持執政陣營候選人，支持在野陣營者為22.8%，另有34.9%尚未決定。

至於選民最關注的議題，物價上漲以59.3%居首，其後依次為養老金等社會保障（26.8%）、經濟與就業（19.3%），以及外交與安全（18.7%）。此外，對「中道改革聯合」表示「不期待」的比例達67.0%，高於表示「期待」的28.2%。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣
影視圈
10小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
23小時前
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
中資電訊股低潮 中移也累挫一成 恐變AI受累股 專家點睇逾6厘高息值博率
股市
3小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
12小時前
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
破冰實驗︱安徽女滾水淋雪封擋風玻璃 全網追罵因一自私行為
即時中國
1小時前
尼帕病毒暫時無藥可治。法新社
尼帕病毒︱印度爆疫情多國加強健康監測 病毒可人傳人死亡率達75%
即時國際
17小時前
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分。路透社
英超｜曼聯3：2阿仙奴升第四 槍手榜首優勢收窄至4分
足球世界
6小時前