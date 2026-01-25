攀登101｜Alex Honnold用91分鐘成功登頂 徒手爬城市建築創紀錄

美國傳奇攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）周日（25日）徒手攀爬台北地標101大樓，在沒有繩、安全網和保護索帶下，用了1小時31分40秒成功登頂,，徒手攀爬城市建築創紀錄。



徒手攀登引全球矚目

霍諾德身穿紅色運動衣早上9時登場，準備攀登樓高508米的101大樓，台北天氣良好，場外聚集大批傳媒和民眾目擊創舉，不少民眾架起長鏡頭和舉起手機拍攝，影音串流平台Netflix更全球直播。

他攀登前先與妻子和技術人員商談，早上9時12分開始逐步攀爬，其間風勢漸大。霍諾德10時許已攀登超過60層樓，需運用特別技巧攀越祥雲造型的外牆裝飾，途中向窗內的民眾揮手致意。

最後霍諾德於10時43分登頂，在塔尖揮手致意，並舉起手機自拍見證自己創舉。這次挑戰預期需兩小時，霍諾德提早完成。完成後，他乘搭升降機返抵地面。

101大樓是世上第11高的建築，外牆不同一般岩石，鋼筋和玻璃表面更滑手，更難抓住攀爬，霍諾德須巧妙控制四肢才能攀爬。

