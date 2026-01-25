攀登101｜Alex Honnold用91分鐘成功登頂 徒手爬城市建築創紀錄
更新時間：11:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：11:55 2026-01-25 HKT
發佈時間：11:55 2026-01-25 HKT
美國傳奇攀岩專家霍諾德（Alex Honnold）周日（25日）徒手攀爬台北地標101大樓，在沒有繩、安全網和保護索帶下，用了1小時31分40秒成功登頂,，徒手攀爬城市建築創紀錄。
徒手攀登引全球矚目
霍諾德身穿紅色運動衣早上9時登場，準備攀登樓高508米的101大樓，台北天氣良好，場外聚集大批傳媒和民眾目擊創舉，不少民眾架起長鏡頭和舉起手機拍攝，影音串流平台Netflix更全球直播。
他攀登前先與妻子和技術人員商談，早上9時12分開始逐步攀爬，其間風勢漸大。霍諾德10時許已攀登超過60層樓，需運用特別技巧攀越祥雲造型的外牆裝飾，途中向窗內的民眾揮手致意。
最後霍諾德於10時43分登頂，在塔尖揮手致意，並舉起手機自拍見證自己創舉。這次挑戰預期需兩小時，霍諾德提早完成。完成後，他乘搭升降機返抵地面。
101大樓是世上第11高的建築，外牆不同一般岩石，鋼筋和玻璃表面更滑手，更難抓住攀爬，霍諾德須巧妙控制四肢才能攀爬。
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
2026-01-24 10:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT