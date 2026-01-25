冬季風暴襲美 8700航班取消 1.4億人處預警範圍

美國正面臨一場重大冬季風暴吹襲，預料將對許多地區造成重大破壞，約1.4億人處於這場冬季風暴的預警範圍內。截至昨日，全美至少18個州及華盛頓特區宣布進入緊急狀態。大風暴也可能導致數日停電及主要道路交通嚴重堵塞。全國有逾8700班原定本周末起飛的航班被逼取消。氣象專家警告，這場冬季風暴破壞力恐與颶風不相上下，其影響料於周日持續。

風暴蓋全美三分之二地區

據悉這場特大冬季風暴自上周五起已覆蓋全美三分之二地區，帶來暴雪、凍雨和極端低溫。到昨日，美國已有至少18個州宣布進入緊急狀態，包括阿拉巴馬州、阿肯色州、特拉華州、喬治亞州、堪薩斯州、肯塔基州、路易斯安那州、馬里蘭州、密西西比州、密蘇里州、新澤西州、紐約州、北卡羅來納州、賓夕凡尼亞州、南卡羅來納州、田納西州、德州和維珍尼亞州。首都華盛頓特區也進入緊急狀態。德州州長更宣布134個縣進入災難狀態。報道指，受風暴逼近影響，周末期間有逾8700個航班取消。預計這一數字還會上升。



相關新聞：遊日注意｜北海道內陸跌至-28.1℃ 多地下周現十年一遇寒流

航班追蹤網站FlightAware的數據顯示，除了周五取消的640多個航班外，周六有近3100個航班取消，周日將有逾5000個航班取消。

明尼蘇達北達科他或零下46度

據美國國家氣象局通報，這場風暴影響範圍橫跨逾3000公里，預計持續至25日。



相關新聞：濟南下雪如暴雨梨花針 科普：為何雪花不是六角菱花？｜有片

美媒報道，從美國西南部的新墨西哥州到東北部的新英格蘭地區，約有1.4億人處於這場冬季風暴的預警範圍內。當局預報會有大範圍大雪，部分地區降雪量可達300毫米，明尼蘇達州和北達科他州氣溫或將驟降至攝氏零下46度。氣象專家警告，這場冬季風暴破壞力可能與颶風不相上下，恐引發大規模停電、交通癱瘓及基礎設施損毀。

氣象專家恐引發大規模停電、交通癱瘓及基礎設施損毀。