卡尼籲加拿大人「買國貨」 回應特朗普關稅威脅
更新時間：07:46 2026-01-25 HKT
發佈時間：07:46 2026-01-25 HKT
發佈時間：07:46 2026-01-25 HKT
在美國總統特朗普再度向加拿大發出關稅威脅之際，加拿大總理卡尼周五（24日）呼籲國民「購買國貨」，以應對來自外部的經濟壓力。
卡尼在社交平台發布預先錄製的影片表示，加拿大經濟正面對來自國外的威脅，民眾應專注於自身可掌控的事情，強調「我們無法控制其他國家的行為，但可以成為自己最好的客戶」，並指加拿大將購買本國產品，以本地產品建設國家。
同日，他亦在官方社交帳號上載影片，回顧近期訪問中國、卡塔爾及出席世界經濟論壇年會的行程，稱正加強國際夥伴關係、推動貿易多元化及吸引投資，為加拿大爭取更大經濟及戰略利益。
特朗普當日於社交媒體發文警告，若加拿大與其他國家「達成協議」，美方將對進口美國的加拿大商品徵收高達100%關稅。
相關新聞：特朗普威脅加拿大勿與中國達成貿易協議 否則「徵100%關稅」
最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
2026-01-23 18:55 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
港人發現杜絕可疑來電妙法！活用Android手機1功能 實測2個月「基本冇再收過詐騙電話」（附教學）
2026-01-22 15:51 HKT