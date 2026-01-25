卡尼籲加拿大人「買國貨」　回應特朗普關稅威脅

在美國總統特朗普再度向加拿大發出關稅威脅之際，加拿大總理卡尼周五（24日）呼籲國民「購買國貨」，以應對來自外部的經濟壓力。

卡尼在社交平台發布預先錄製的影片表示，加拿大經濟正面對來自國外的威脅，民眾應專注於自身可掌控的事情，強調「我們無法控制其他國家的行為，但可以成為自己最好的客戶」，並指加拿大將購買本國產品，以本地產品建設國家。

同日，他亦在官方社交帳號上載影片，回顧近期訪問中國、卡塔爾及出席世界經濟論壇年會的行程，稱正加強國際夥伴關係、推動貿易多元化及吸引投資，為加拿大爭取更大經濟及戰略利益。

卡尼在社平交台帳戶，回顧近期訪問中國的行程。路透社

特朗普當日於社交媒體發文警告，若加拿大與其他國家「達成協議」，美方將對進口美國的加拿大商品徵收高達100%關稅。

