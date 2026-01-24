遊日注意｜北海道內陸跌至零下攝氏28.1度 多地下周逢十年一遇寒流

日本受入冬以來最強寒流侵襲，多地受暴雪吹襲，氣溫嚴寒，北部地區氣溫跌至新低，北海道內陸的占冠和陸別周六（24日）清晨氣溫更降至攝氏負28.1度。日本氣象廳預計下周日（25日）寒流最猛烈，北陸、東海和近畿地區下周將出現十年一遇的低溫。

關東氣溫創新低

北海道與東北地區多地氣溫跌至零度以下；東日本和西日本氣溫約為10度。關東氣溫創新低，栃木縣土呂部氣溫降至零下15度，更是關東地區入冬最低氣溫。

日本海沿岸地區下大雪與有暴風雪，能見度不佳、路面積雪結冰，導致交通延誤，影響部分地區供電。青森市一天內降雪量更超過40厘米，積雪超過120厘米，多班鐵路和巴士等停駛和延誤。氣象廳預計，新潟、歧阜和津輕下周日（25日）可能出現警報級大雪。



下周初氣溫短暫緩和

寒流於下周一（26日）和周二（27日）短暫緩和，但日本氣象廳指新一波冷空氣其後將再抵達。北陸、近畿與東海地區從下周三（28日）起，出現十年一遇的超級低溫，日本多地未來5天平均氣溫比往年低兩度。



日本氣象廳解釋延棉1000公里的「日本海極地氣團輻合帶」（JPCZ）導致連日大雪和低溫。