冬奧選手變大毒梟 | 成FBI十大通緝犯 懸紅金額逾億 已自首押返美受審

美國猶他州鹽湖城2002年冬季奧運中，以單板滑雪選手身份參賽的加拿大運動員韋丁（Ryan Wedding），搖身一變為大毒梟，因經營一個龐大的跨國犯罪集團、販賣可卡因及謀殺等罪嫌，被美聯邦調查局（FBI）列為10大通緝犯之一，懸紅金額高達1500萬美元（約1.17億港元）。他周四（22日）在墨西哥自首，已於周五（23日）被引渡到美國受審。

2008年6月，韋丁和2名同黨從加拿大前往加州聖迭戈，試圖購買可卡因，不過這是FBI的誘捕行動，3人在完成交易後當場被捕，並於酒店房間內搜出10萬美元（約78萬港元）現鈔。

FBI局長帕特爾將韋丁與大毒梟「矮子」古茲曼並列。路透社

加國警方公布韋丁落網的消息。美聯社

FBI懸紅緝拿韋丁的海報。法新社

每年販毒收入達78億

韋丁在2011年出獄後，就開始經營販毒集團，透過美墨邊境走私數量驚人的可卡因，每年帶來約10億美元（78億港元）的收入。他的活動範圍遍布美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞等地，並負責一條每年向洛杉磯地區走私約60噸可卡因的管道，而毒販是使用從墨西哥出發的貨櫃車進入美國。

2023年11月，韋丁指使他人在加國安大略省殺害2人，2024年5月也因為毒品金錢糾紛下令殺害1人。韋丁目前面臨一系列重罪指控，包括妨礙證人作證和恐嚇、謀殺、洗錢和販毒。

與「矮子」古茲曼齊名

44歲的韋丁在墨西哥的美國大使館投案後，23日被引渡到美國加州，FBI局長帕特爾（Kash Patel）感謝墨國政府的密切合作，並透露韋丁最快將在26日出庭受審，當局仍在持續追捕犯罪集團的其餘成員。

帕特爾將韋丁與哥倫比亞知名毒販埃斯科瓦爾（Pablo Escobar），及墨西哥大毒梟、「矮子」古茲曼（Joaquin El Chapo Guzmán）等歷史上臭名昭著的販毒集團頭目相提並論，指韋丁集團走私毒品數量巨大，涉及暴力活動猖獗。