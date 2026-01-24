奶粉回收 | 驗出蠟樣芽孢桿菌 法查2嬰死亡案 瑞士傳媒：污染源自中國原料

法國衛生部公布，調查人員正在調查2名嬰兒的死因，這2名嬰兒曾飲用本月預防性回收的雀巢（Nestle）嬰兒配方奶粉。衛生部長里斯特指，目前所有可疑的嬰兒配方奶粉都已下架。雀巢嬰兒配方奶粉檢出蠟樣芽孢桿菌毒素，追查後發現來自供應商的微量原料花生四烯酸油遭到污染。瑞士傳媒引述瑞士聯邦食品安全局表示，遭污染的花生四烯酸油來自中國供應商。報道提到，法國、巴西與英國皆有嬰兒在食用受影響奶粉後出現不適。

瑞士《每日廣訊報》報道，雀巢最初未公開供應商名稱，但瑞士聯邦食品安全局表示，遭污染的花生四烯酸油來自中國供應商，該公司為全球3大花生四烯酸油品生產商之一。

雀巢表示配合有關當局調查。路透社

Danone奶粉也受影響。法新社

生產Picot配方奶粉的Lactalis要回收部份批次產品。路透社

此外，瑞士營養食品公司Hochdorf也宣布回收Bimbosan山羊奶粉，有部分產品受影響。該公司指出，污染同樣來自供應商提供的部分批次花生四烯酸油。

涉兩周大及27日大嬰兒

法國正調查2宗嬰兒死亡個案，西南部城市波爾多檢察官稱，其中一名嬰兒兩周大，於1月8日在波爾多死亡，他曾飲用需要回收的雀巢公司生產的Guigoz奶粉。另一名嬰兒僅27天大，去年12月23日在西部城市昂熱離世。當地檢察官表示，嬰兒的母親近日聯繫當局，稱她的孩子飲用了雀巢公司已從市場召回的某批次奶粉。

本月，雀巢和法國乳製品企業Lactalis先後在全球多個國家和地區預防性回收多批次嬰幼兒配方奶粉，原因都是這些奶粉可能受到蠟樣芽孢桿菌毒素的污染，食用後可能存在腹瀉和嘔吐風險。

食用後或腹瀉和嘔吐

不過，法國衛生部也表明，暫時無證據顯示這2宗死亡事件與嬰兒配方奶粉有關。具體原因正在分析，相關檢察官正在調查這些案件。

雀巢對此回應稱，他們正在關注正在進行的調查，但目前沒有任何跡象表明這些悲劇事件與食用該公司產品有關。

回收奶粉潮擴大

生產Picot配方奶粉的Lactalis則表示，尚未收到法國衛生部門的任何報告。該公司發言人表示，除法國外，受影響的國家和地區還包括澳洲、智利、中國、哥倫比亞、剛果、厄瓜多爾、西班牙、馬達加斯加、墨西哥、烏茲別克、秘魯、格魯吉亞、希臘、科威特、捷克和台灣。

在另一宗回收事件中，法國食品巨頭Danone周五表示，為遵守當地食品安全部門的最新指引，將從特定市場召回數量非常有限的特定批次嬰兒配方奶粉，包括在法國自願性召回兩個批次的產品。

此前，新加坡當局已於上周六回收Danone旗下品牌Dumex嬰兒配方奶粉。